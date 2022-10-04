Усик поехал на фронт

Напомним, бой-реванш между Усиком и Энтони Джошуа состоялся в ночь на 21 августа и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл украинец (113-115, 115-113, 116-112). Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Сразу после второй победы над британцем Усик вернулся в Украину.

"Прямо сейчас, во время нашего разговора, Александр Усик находится на передовой. Разумеется, без оружия. Он просто подбадривает наших солдат. Там он поддерживает свою страну. Его жизнь вне опасности, Усик цел и здоров", - рассказал Эгис Климас.

На каком из участков фронта и где именно пребывает Усик, он не уточнил.

Представитель Усика также рассказал о событии, которое заставило украинского боксёра принять однозначное решение провести бой-реванш против Джошуа.

"Его вдохновили солдаты, когда он пошёл в госпиталь навестить их - бойцы, получившие ранения на войне. Усик вошёл в палату и увидел более 20 солдат - у кого-то не было ног, у кого-то рук. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Солдаты говорили ему: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксёр, ты чемпион". Сразу после того, как Усик вышел из больницы, он сказал, что будет драться с Джошуа", - рассказал Климас.

35-летний Усик является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. В своём последнем поединке в августе боксёр победил британца Энтони Джошуа. В послужном списке Александра 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.