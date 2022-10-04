Кирштейнс назвал "За стабильность!" Росликова "партией орков"

Orku partijas (kuras sastāvā ir gan prostitūta, gan Jelgavas kontrabandas cigarešu tirgotājs) pārstāvji Rīgas pilī! pic.twitter.com/P74bMuk3xh — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) October 4, 2022

Представители партии орков (в составе которой есть и проститутка, и торговец контрабандными сигаретами из Елгавы) в Рижском замке!

Напомним, что недавно Кирштейнс уже попадал в скандал из-за своих резких высказываний. На прошлой неделе он назвал журналистку Латвийского телевидения (LTV) Анете Бертуле "политической проституткой".

LTV обратилось в полицию, где начали проверку его слов.

Отметим также, что, по предварительным расчетам, Кирштейнс был снова избран в Сейм, что станет для него седьмым созывом, а сам Кирштейнс будет самым возрастным депутатом 14-го Сейма.