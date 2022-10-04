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Кирштейнс назвал "За стабильность!" Росликова "партией орков"

rus.tvnet.lv
Кирштейнс назвал "За стабильность!" Росликова "партией орков"
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Фото: LETA

Депутат Сейма от Нацобъединения Александр Кирштейнс назвал "За стабильность!" "партией орков". Так в своем Twitter политик прокомментировал фотографию встречи президента Латвии Эгила Левитса с представителями партии.

Представители партии орков (в составе которой есть и проститутка, и торговец контрабандными сигаретами из Елгавы) в Рижском замке!

Напомним, что недавно Кирштейнс уже попадал в скандал из-за своих резких высказываний. На прошлой неделе он назвал журналистку Латвийского телевидения (LTV) Анете Бертуле "политической проституткой".

LTV обратилось в полицию, где начали проверку его слов.

Отметим также, что, по предварительным расчетам, Кирштейнс был снова избран в Сейм, что станет для него седьмым созывом, а сам Кирштейнс будет самым возрастным депутатом 14-го Сейма.

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