ВИДЕО ⟩ В Германии футболист врезался головой в бетонную стену

Нападающий немецкой команды "Хемпи Лейпциг" Денис Йепель, пытаясь догнать мяч, на большой скорости выбежал за лицевую линию и врезался головой в бетонную стену.

Удар получился настолько сильным, что футболист оказался в глубоком нокауте. На помощь ему подоспели партнёры по команде и медицинский штаб. Через пару минут Йепель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

И страшно, и комично – в Германии во время футбольного матча игрок врезался в бетонную стену



Форвард «Хеми Лейпциг» Денис Йепель во время матча региональной лиги против «Хемнитцера» немного не рассчитал свою скорость. pic.twitter.com/bNj9ppabvh — Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) October 3, 2022

"Учитывая обстоятельства, он чувствует себя хорошо, но отдохнёт примерно до середины следующей недели", - говорится в сообщении пресс‑службы "Хемпи Лейпциг".

Позже клуб в своём аккаунте в Twitter сообщил, что игрока выписали из больницы и он чувствует себя хорошо.

Update zu Denis Jäpel:

Heute vormittag wurde Denis von Uwe Thomas aus dem Krankenhaus abgeholt. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber er wird sich noch bis etwa Mitte der nächsten Woche schonen.

Wir wünschen weiterhin gute Besserung – komm bald zurück, Denis! pic.twitter.com/KKo4XFfauM — BSG Chemie Leipzig e.V. (@nur_die_bsg) October 2, 2022

По итогам матча "Хемпи Лейпциг" обыграл "Хемнитцер" со счётом 1:0. После семи туров с 13 очками "Хемпи Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Хемнитцер" с 8 баллами находится на 11-й позиции.