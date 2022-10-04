Вт, 4.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ В Германии футболист врезался головой в бетонную стену

rus.tvnet.lv
В Германии футболист врезался головой в бетонную стену
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В одной из региональных лиг Германии прямо во время матча произошёл одновременно пугающий и комичный эпизод. 

Нападающий немецкой команды "Хемпи Лейпциг" Денис Йепель, пытаясь догнать мяч, на большой скорости выбежал за лицевую линию и врезался головой в бетонную стену.

Удар получился настолько сильным, что футболист оказался в глубоком нокауте. На помощь ему подоспели партнёры по команде и медицинский штаб. Через пару минут Йепель самостоятельно поднялся. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

"Учитывая обстоятельства, он чувствует себя хорошо, но отдохнёт примерно до середины следующей недели", - говорится в сообщении пресс‑службы "Хемпи Лейпциг".

Позже клуб в своём аккаунте в Twitter сообщил, что игрока выписали из больницы и он чувствует себя хорошо.

По итогам матча "Хемпи Лейпциг" обыграл "Хемнитцер" со счётом 1:0. После семи туров с 13 очками "Хемпи Лейпциг" занимает шестое место в турнирной таблице, а "Хемнитцер" с 8 баллами находится на 11-й позиции.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх