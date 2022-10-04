За поддержкой в зимний сезон уже обратились почти 13 000 домохозяйств

С 1 октября интенсивность подачи заявок была стабильной, добавил он.

На портале www.epakalpojumi.lv обращаться за поддержкой могут те, кто использует гранулы или брикеты, дрова, а также электроэнергию для отопления, если ее ежемесячное потребление составляет более 500 киловатт-часов (кВтч). Чтобы использовать эту опцию, домовладелец или арендатор должен авторизоваться на портале с помощью электронной подписи, ID-карты или через один из интернет-банков.

С 1 октября до 10:55 4 октября на портале www.epakalpojumi.lv было подано 12 818 заявлений на получение поддержки для домохозяйств. Из них 9057 поданы путем авторизации на портале, а 3761 обращение зарегистрировано муниципалитетами.

Почти 800 заявлений поступило от собственников и арендаторов домов в Резекненском крае, более 600 - в Кулдигском крае, более 500 - из Риги.