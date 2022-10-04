В среду в Риге начинается осенний этап учений Namejs. Жителей предупреждают о шуме

В свою очередь 8 октября в Саласпилсе на дороге А6 и в Бауском крае у Валлес на дороге Р73 в рамках учений планируются кратковременные ограничения движения. Во время учений для организации движения планируется привлечь Государственную полицию.

Во время выполнения учебных задач ожидается передвижение военной техники, солдат и земессаргов в форме и с оружием. Национальные вооруженные силы (НВС) просят с пониманием отнестись к кратковременным сложностям с перемещением, которые могут возникнуть во время учений. Солдаты и земессарги тренируются в условиях, по возможности наиболее приближенных к реальным, укрепляя таким образом навыки защиты своих территорий - в регионах, городах, волостях и поселках.