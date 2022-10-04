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Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. Кремль ответил

rus.tvnet.lv
Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. Кремль ответил
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Кремль, Москва. 3 октября 2022 года
Кремль, Москва. 3 октября 2022 года Фото: YURI KADOBNOV/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. Реагируя на это сообщение Киева, Кремль ответил, что "будет ждать будущего президента Украины", чтобы возобновить мирные переговоры, пишет "Медуза".

Таким образом, Зеленский указом ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на попытку России аннексировать украинские территории.

В документе констатируется "невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным".

Кроме того, в указе одобряется обращение Украины к НАТО по поводу ускоренного вступления в альянс.

Этот указ уже прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - заявил он во время брифинга для прессы.

Указ, датированный 30 сентября, был опубликован на сайте президента Украины во вторник, 4 октября.

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