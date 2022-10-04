"Объединенный список" (ОС) считает более динамичной коалицию из трех партий с "Новым Единством" и Национальным объединением, заявили представители ОС во вторник после встречи с "Новым Единством".
"Объединенный список" считает более динамичной коалицию из трех партий
Представитель ОС Эдгар Таварс выразил озабоченность по поводу позиций, высказанных "Прогрессивными" до 24 февраля, в том числе в отношении обучения государственной обороне.
Таварс заявил, что в этом вопросе ОС будет консультироваться с Нацобъединением, которое является для ОС идеологически близким партнером.
С другой стороны, лидер Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс заявил, что правительство должно уметь очень динамично принимать решения, и чем меньше партий будет в коалиции, тем лучше будет скорость принятия решений. По словам Смилтенса, идеологические различия также снижают скорость принятия решений, поэтому ОС больше склоняется к трехпартийной коалиции.
На вопрос, можно ли подписать договор о сотрудничестве с "Прогрессивными", политик ОС Улдис Пиленс ответил: "Посмотрим". Он подчеркнул, что ядро коалиции должны составить три партии - "Новое Единство", ОС и Нацобъединение, не имеющие серьезных противоречий.
В то же время Пиленс добавил, что ОС готов встретиться с "Прогрессивными", чтобы понять, что изменилось в позиции этой партии.
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