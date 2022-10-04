"Объединенный список" считает более динамичной коалицию из трех партий

Представитель ОС Эдгар Таварс выразил озабоченность по поводу позиций, высказанных "Прогрессивными" до 24 февраля, в том числе в отношении обучения государственной обороне.

Таварс заявил, что в этом вопросе ОС будет консультироваться с Нацобъединением, которое является для ОС идеологически близким партнером.

С другой стороны, лидер Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс заявил, что правительство должно уметь очень динамично принимать решения, и чем меньше партий будет в коалиции, тем лучше будет скорость принятия решений. По словам Смилтенса, идеологические различия также снижают скорость принятия решений, поэтому ОС больше склоняется к трехпартийной коалиции.

На вопрос, можно ли подписать договор о сотрудничестве с "Прогрессивными", политик ОС Улдис Пиленс ответил: "Посмотрим". Он подчеркнул, что ядро коалиции должны составить три партии - "Новое Единство", ОС и Нацобъединение, не имеющие серьезных противоречий.

В то же время Пиленс добавил, что ОС готов встретиться с "Прогрессивными", чтобы понять, что изменилось в позиции этой партии.