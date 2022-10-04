Главное за 4 октября ⟩ Разногласия при формировании коалиции, военные учения в Риге и рекордная выплата ОСТА

Несмотря на стыдную стратегически важную потерю города Лиман на востоке Украины, российские пропагандисты провели последнюю неделю в довольно эйфорических настроениях в связи с присоединением к Российской Федерации ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которое в международном видении не является ничем иным, как незаконной аннексией оккупированных территорий.

За два дня до своего 67-летия скоропостижно скончалась коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане. О событиях рокового дня журналу Kas Jauns? рассказал ее бывший муж, бизнесмен Янис Зузанс.

Слова президента России Владимира Путина о "родителе № 1 и родителе № 2" в его речи 30 сентября запустили целый флешмоб в Twitter. Теперь пользователи ищут претендентов на эти роли среди исторических и публичных лиц и персонажей поп-культуры.

Богатейший человек в мире Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте варианты окончания войны в Украине. Публикация получила резонанс, и на нее отреагировал даже президент Украины Владимир Зеленский. Рассказываем, что случилось.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала модель и телезвезду Ким Кардашьян на 1,26 млн долларов (примерно 1,27 млн евро) за публикацию рекламного поста о криптовалюте, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение комиссии.

Украинский боксёр Александр Усик отправился на фронт, сообщил в беседе с talkSPORT представитель спортсмена Эгис Климас. Напомним, бой-реванш между Усиком и Энтони Джошуа состоялся в ночь на 21 августа и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл украинец (113-115, 115-113, 116-112). Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей. Сразу после второй победы над британцем Усик вернулся в Украину.

17 августа онлайн-журнал TVNET GRUPA провел пятичасовой рейд вместе с представителями Государственной полиции и несовершеннолетней девушкой. Как обстоит дело с продажей алкогольных напитков, энергетических напитков, сигарет и других табачных изделий молодежи? Продавцы каждый раз проверяют документы или определяют возраст только по внешнему виду? Мы вышли на улицы, чтобы узнать, как все на самом деле.