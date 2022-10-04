Главная тема дня - конечно, создание коалиции после прошедших на выходных выборов в Сейм. Однако хватало новостей и на другие темы. Рассказываем о самом главном за вторник, 4 октября.
Главное за 4 октября ⟩ Разногласия при формировании коалиции, военные учения в Риге и рекордная выплата ОСТА
Новости Латвии:
Со среды, 5 октября, по 9 октября Рижская 1-я бригада Земессардзе совместно с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы примет участие в осеннем этапе цикла военных учений Namejs 2022, во время которого военнослужащие и земмесарги будут отрабатывать оборонительные действия на своей территории.
Национальному объединению не удалось достичь компромисса с "Новым единством" относительно состава коалиции и включения "Прогрессивных"" в число партий, формирующих правительство.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) в сентябре этого года совершило самую большую выплату из гарантийного фонда OCTA за произошедшее в Латвии ДТП, вызванное незастрахованным транспортным средством, причем его водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) не поддержит правительство во главе с лидером "Нового Единства" Кришьянисом Кариньшем, заявил в интервью газете Diena кандидат СЗК в премьеры, депутат Вентспилсской краевой думы Айвар Лембергс.
На фоне споров между латвийскими партиями молодые перераспределяют голоса русской общины. Пока латвийские партии спорят о том, кто больше сделал и кто больше обещает, в рядах так называемых русских партий происходят заметные сдвиги. Вероятно, наиболее радикальных избирателей "Согласия" и Русского союза Латвии переманила партия "За стабильность!", которая фактически выстроила кампанию в социальных сетях без государственного финансирования и большого внимания СМИ. Что Алексей Росликов рассказывает своим подписчикам?
На прошлой неделе полиция в Риге, Саласпилсе и Айзкраукле провела процессуальные действия, в результате которых за торговлю наркотиками в крупных объемах была арестована преступная группа из трех лиц. В Айзкраукле стражи порядка в заброшенном здании нашли тайник с особо опасным наркотическим веществом - протонитазеном.
В соцсети Facebook большую популярность получил пост, в котором опубликована фотография списка кандидатов от "Нового Единства" в Риге. Автор поста утверждает, что премьера Кришьяниса Кариньша в списке нет, тогда как он мог набрать самое большое количество плюсов?
Нежелание Национального объединения включать партию "Прогрессивные" в правительство связано с перераспределением мест в министерствах - если партия войдет в коалицию, то какой-либо из партий достанется меньше министерств, заявил в разговоре с агентством LETA политолог Ояр Скудра.
Депутат Сейма от Нацобъединения Александр Кирштейнс назвал "За стабильность!" "партией орков". Так в своем Twitter политик прокомментировал фотографию встречи президента Латвии Эгила Левитса с представителями партии.
Гендерная доля депутатов, избранных в Сейм следующего созыва, схож с показателями 13-го Сейма, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. В следующий Сейм предварительно проходят 30 женщин и 70 мужчин, в то время как в 13-м Сейме - 31 женщина и 69 мужчин.
Во время кризиса цен на энергоресурсы популярными становятся утверждения о том, что электричество в стране дорогое из-за биржи Nord Pool. Пользователи соцсетей пишут об "афере Nord Pool" и недоумевают, почему Латвия экономит электричество, хотя сама производит его, а потом продает на бирже. В предвыборное время также и многие представители популистских партий утверждали, что электричество такое дорогое из-за биржи Nord Pool – будто Латвия дешево продает и дорого закупает, поэтому биржу следует покинуть. Обоснованы ли такие утверждения?
За рубежом:
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