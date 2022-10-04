"Кинули в мясорубку". Элитная бригада ГРУ понесла серьезные потери при отступлении из Лимана

Точная численность отрядов спецназа засекречена. Но даже по консервативным оценкам, выбывание более 200 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя двух рот спецназа. В ходе войны в Чечне разведроты спецназа ГРУ насчитывали по 45-70 человек. Если брать за основу такую оценку, не исключено, что из строя выведено 75% разведрот бригады.

Что из себя представляет 3-я бригада ГУ ГШ

3-я бригада ГРУ, которой сейчас командует полковник Альберт Омаров, была создана в 1966 году в ГДР. С января 1991-го по июнь 1992 года она дислоцировалась в Риге, а затем была передислоцирована в поселок Рощинский Самарской области. В 2010 году бригада переехала в Тольятти. Военнослужащие бригады принимали участие в гражданской войне в Таджикистане, двух чеченских кампаниях, миротворческой миссии в Косово, а в начале 2000-х охраняли российские представительства в афганском Кабуле. В августе 2017 года бригада потеряла двух своих военнослужащих в Сирии.

Скандальным для 3-й бригады ГРУ получился 2015 год, когда под городом Счастье в Луганской области в плен попали два гражданина России Евгений Ерофеев и Александр Александров. На допросе они заявили, что являются военнослужащими 3-й гвардейской бригады. Российская сторона, которая на тот момент отрицала присутствие своих войск на востоке Украины, заявила, что данные военнослужащие давно уволились и воевали на стороне "народной милиции ЛНР" в качестве добровольцев.