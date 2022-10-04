Кучи мусора, грязь, антисанитария и смрад - так сегодня выглядит приграничная дорога на участке от Карсавы до пограничного пункта Гребнево. Длинные очереди машин, отсутствие туалетов и мусорных урн - местное самоуправление говорит, что может грозить даже эпидемиологический кризис. Ответственность за уборку обочин несет предприятие Latvijas Valsts ceļi, которое прикрывается непрогнозируемой ситуацией из-за войны, сообщает ReTV.
Видео ⟩ Ситуация в российском приграничье: кучи мусора, смрад и километровые очереди
Мусор на обочинах и кучи банок из-под выпитого пива - такой вид на протяжении нескольких километров открывается за Карсавой в сторону России. Так как на протяжении 12 километров есть только несколько туалетов и несколько мусорных контейнеров, водители оставляют мусор прямо на обочине, а естественную нужду справляют в ближайших кустах. Встреченные в очереди грузовиков водители неразговорчивы. Но те, кто открывает окно автомобиля, подтверждают, что порядка в приграничье нет.
Анонимный водитель заявил "Новостям ReTV: "Там сзади пластиковый туалет есть".
Другой водитель, который также не пожелал раскрыть свое имя, рассказал, что на границе Латвии и России стоит уже неделю. Он полностью согласен с тем, что ситуация здесь плохая. Мужчина раскрыл, что местные предприниматели зарабатывают, привозя стоящим в очереди как продукты питания, так и алкоголь.
"Условия для водителей здесь не очень. Туалет здесь только на расстоянии в несколько километров, а ночью куда-то надо отходить. Если я сюда приехал впервые и не знаю, где туалет, то это просто ужасно", - рассказал передаче один из водителей.
По поводу загрязненной природы, которая становится все более грязной и, если говорить честно, вонючей, тревогу забила Лудзенская краевая дума, которая оценивает ситуацию как почти драматическую.
"Сейчас это требует, может быть, нескольких тысяч, но когда здесь в связи с этим начнется эпидемиологическая катастрофа, так как лесные животные все это разносят, то государству это обойдется еще дороже", - заявила заместитель председателя Лудзенской краевой думы Инара Силицка.
Ответственность за содержание автодорог, в том числе за уборку обочин, несет Latvijas Valsts ceļi. Лудзенскому краю предприятие дало ответ, что договор о размещении туалетов и мусорных урн был заключен до 24 февраля и нельзя было предусмотреть, что будет так много машин. Самоуправление обратилось к Latvijas Valsts ceļi еще в мае, однако никаких действий не последовало.
Latvijas Valsts ceļi на очное интервью не согласилось и дало ReTV письменный ответ:
"Предприятие Latvijas Valsts ceļi следит за ситуацией в приграничье в связи с увеличением очередей автомобилей, и уже с мая максимально увеличен объем мероприятий, чтобы исправить санитарную ситуацию. Однако этого мало".
Нужно признать, что с начала войны, которая называется в качестве причины отсутствия уборки, прошло уже семь месяцев. ReTV обратился и к латгальской региональной администрации Государственной службы среды. Там признают - это не является функцией службы, и самоуправление само должно заботиться о санитарной чистоте своей территории. Самоуправление с этим не согласно.
"Мы тоже не можем это делать, так как это было бы вмешательством в их компетенцию. В их собственность. И я еще лет шесть назад сказала, что вместе со средствами их обслуживание можно было бы доверить самоуправлению. И тогда мы бы делали это чаще, чем два раза в год", - указала Силицка.
Таким образом, самоуправление смрад и антисанитарные условия не ликвидирует. В свою очередь, после интереса ReTV Министерство сообщения, Latvijas autoceļu uzturētājs и Лудзенское и Балвское краевые самоуправления все-таки решили организовать встречи, на которых планируется обсудить дополнительные мероприятия по улучшению ситуации.
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