Видео ⟩ Ситуация в российском приграничье: кучи мусора, смрад и километровые очереди

По поводу загрязненной природы, которая становится все более грязной и, если говорить честно, вонючей, тревогу забила Лудзенская краевая дума, которая оценивает ситуацию как почти драматическую.

"Сейчас это требует, может быть, нескольких тысяч, но когда здесь в связи с этим начнется эпидемиологическая катастрофа, так как лесные животные все это разносят, то государству это обойдется еще дороже", - заявила заместитель председателя Лудзенской краевой думы Инара Силицка.

Ответственность за содержание автодорог, в том числе за уборку обочин, несет Latvijas Valsts ceļi. Лудзенскому краю предприятие дало ответ, что договор о размещении туалетов и мусорных урн был заключен до 24 февраля и нельзя было предусмотреть, что будет так много машин. Самоуправление обратилось к Latvijas Valsts ceļi еще в мае, однако никаких действий не последовало.

Latvijas Valsts ceļi на очное интервью не согласилось и дало ReTV письменный ответ:

"Предприятие Latvijas Valsts ceļi следит за ситуацией в приграничье в связи с увеличением очередей автомобилей, и уже с мая максимально увеличен объем мероприятий, чтобы исправить санитарную ситуацию. Однако этого мало".