"Новое Единство" не выявило непреодолимых разногласий в переговорах о формировании правительственной коалиции с "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, заявил журналистам лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш: в переговорах с ОС и Нацобъединением не выявилось непреодолимых противоречий
Кариньш: в переговорах с ОС и Нацобъединением не выявилось непреодолимых противоречий
В ходе переговоров обсуждались важные для развития страны вопросы, в том числе как обеспечить более быстрый экономический рост, внутреннюю и внешнюю безопасность страны, как усовершенствовать систему образования.
Премьер-министр заявил, что сегодня состоялись только первые переговоры, и они будут продолжены.
Кариньш напомнил, что в среду, 5 октября, запланирована встреча с третьим потенциальным партнером - партией "Прогрессивные".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова