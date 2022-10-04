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Кариньш: в переговорах с ОС и Нацобъединением не выявилось непреодолимых противоречий

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш: в переговорах с ОС и Нацобъединением не выявилось непреодолимых противоречий
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Edijs Pālens/LETA

"Новое Единство" не выявило непреодолимых разногласий в переговорах о формировании правительственной коалиции с "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением, заявил журналистам лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В ходе переговоров обсуждались важные для развития страны вопросы, в том числе как обеспечить более быстрый экономический рост, внутреннюю и внешнюю безопасность страны, как усовершенствовать систему образования.

Премьер-министр заявил, что сегодня состоялись только первые переговоры, и они будут продолжены.

Кариньш напомнил, что в среду, 5 октября, запланирована встреча с третьим потенциальным партнером - партией "Прогрессивные".

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