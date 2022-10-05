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За сутки выявлено 1412 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 1412 новых случая Covid-19, скончались 2 человека
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Люди в Риге
Люди в Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1412 новых случая Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 854,5 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 5597 лабораторный тест на Covid-19, 25,2% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 934 888 человек, умерли 6008 человек.

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