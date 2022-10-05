За сутки выявлено 1412 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 99 лет:

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 854,5 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 5597 лабораторный тест на Covid-19, 25,2% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 934 888 человек, умерли 6008 человек.