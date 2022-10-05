МВД Украины во вторник, 4 октября, объявило, что полиция "чуть ли не ежедневно" задерживает российских солдат, бродящих по лесам после сентябрьского отступления, сообщает Русская служба BBC.
Украина: Ежедневно задерживаем российских солдатах, бродящих по лесам
Украина: Ежедневно задерживаем российских солдатах, бродящих по лесам
"Из-за голода они выходят к населенным пунктам, где их задерживают сотрудники МВД и, придерживаясь Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", - заявило МВД.
Кроме того, МВД Украины сообщает о том, что на освобожденных территориях ежедневно задерживают несколько десятков подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями.
"За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые передавались для дальнейшей работы органам Службы безопасности Украины", - сказала пресс-секретарь МВД.
В МВД отметили, что после освобождения населенных пунктов Харьковской области полиция установила сеть блокпостов.
Галерея: Харьков, октябрь 2022 г.
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