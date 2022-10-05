Видео ⟩ В центре Риги BMW врезался в автобус Rīgas satiksme

Согласно видео, размещенному в социальных сетях, авария произошла 30 сентября в 9:22 на пересечении улиц Лачплеша и Сатеклес. По словам очевидца, в момент аварии на этом перекрестке не работал светофор.

Известно, что на улице Лачплеша ведутся ремонтные работы, поэтому порядок движения там немного изменился. На видео видно, как водитель BMW едет по правому ряду и не замечает, что общественный транспорт движется по улице Сатеклес в направлении Гризинькалнса.

Следует отметить, что для водителя BMW была плохая видимость. В последний момент водитель автомашины попытался резко повернуть направо, но не смог и врезался в автобус.

Портал TVNET связался с компанией Rīgas satiksme. В компании заявили, что 30 сентября на перекрестке улиц Сатеклес и Лачплеша произошло дорожно-транспортное происшествие, где легковой автомобиль не следовал знакам и не пропустил автобус.

Автобус пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

Портал TVNET также связался с Государственной полицией, где сказали, что никто не обращался в полицию по поводу этого события.

Видео: Авария на пересечении улиц Сатеклес и Лачплеша