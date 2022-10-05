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Российская гимнастка выложила откровенное фото без лифчика

rus.tvnet.lv
Российская гимнастка выложила откровенное фото без лифчика
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Российская гимнастка Анастасия Шишмакова порадовала своих поклонников новым откровенным контентом.

22-летняя гимнастка, видимо, решила кардинально сменить свою жизнь и пошла в блогеры. В своих соцсетях Шишмакова частенько выкладывает фотографии довольно откровенного характера.

В этот раз спортсменка опубликовала пикантное фото, на котором она запечатлена без лифчика. Гимнастка сфотографировалась, лёжа на кровати: оголённую грудь она едва прикрыла рукой, а на бёдрах едва виднеются стринги.

"Окончательно решила вновь заниматься своим блогом. Я долго думала и поняла, что это приносит мне большое удовольствие. Моя страничка - это отражение моей жизни. Спорт, эстетика, стиль, красота - всё это вы увидите здесь, надеюсь, вам понравится", - написала Шишмакова.

Анастасия Шишмакова - трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Европы и победительница Европейских игр в групповом упражнении с пятью мячами.

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