Во вторник, 4 октября, в Берлине прошла большая пресс-конференция легендарной группы Depeche Mode, где лично присутствовал журналист портала Limon.ee
Depeche Mode анонсировали мировой тур: они выступят и в Балтии
Depeche Mode анонсировали долгожданный 15 студийный альбом c символически глубоким названием Memеnto Mori. Стали также известны даты мирового тура.
Эстония стала единственной среди стран Балтии, где группа будет давать концерт.
Британская группа Depeche Mode объявила о том, что несмотря на их трагическую утрату клавишника и сооснователя группы Эндрю Флетчера в мае 2022 года, они все таки готовы выпустит в свет новый 15-й альбом под символическим названием Memento Mori, и на радость многомиллионной армии своих фанатов спустя 5 лет наконец-то отправиться в мировое турне.
На пресс-конференции Мартин Гор рассказал, что над этим альбомом и туром они начали работать во время пандемии: "Песни о том, что случилось в личной жизни, что происходит в мире, ранее мы никогда не записывались в моей домашней студии как группа".
После неожиданной утраты клавишника Эндрю Флетчера было принято решение все-таки продолжить работу. "Мы уверены, что он бы этого хотел, – говорит Мартин. – И в этом есть особый смысл. "Энди понравился бы новый альбом. – уверенно заявил Дейв. – Мы с нетерпением ожидаем его презентации в следующем году".
Предыдущий альбом Spirit вышел в 2017 году, продолжив многолетнюю традицию выпускать новые пластинки раз в четыре года. Однако Covid-19 внес коррективы в работу отлаженного десятилетиями механизма. Пауза затянулась. Но депешисты верили, что каноническая фраза Дэйва Гэна - See You Next Time, который завершается каждое шоу, в 2018 году не была пустой. Годы ожидания вознаграждены во вторник 4 октября. Точные даты стали известны в ходе пресс-конференции.
В Таллинне группа выступит 6 августа!
Стоит напомнить, что именно в Эстонии начинался мировой тур Depeche Mode в 1998 году. В 2001 году с концерта в Таллинне стартовал европейский тур авторов нестареющих хитов Personal Jesus, Enjoy The Silence, Walking In My Shoes и сотен других творения Мартина Гора и Ко.
Билеты на концерт появятся в продаже с 7 октября на странице Bilešu Serviss.
Берлин для Depeche Mode является, если уместно будет так назвать, Alma Mater их творчества. Именно в этом городе в легендарной Hansa Studio еще до их мировой популярности были записаны три альбома, которые сделали группу любимой в Европе: Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984) и Black Celebration (1986). Именно в Берлине зародилось мощное фан-движение группы. Последние два фильма-концерта Depeche Mode (Live In Berlin 2014, Spirits In The Forest 2020) были записаны именно в столице Германии.
В оффлайн пресс-конференции в Берлине приняли участие сотни журналистов. Пресс-конференция также транслировалась на странице группы в Facebook.
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