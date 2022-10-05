Depeche Mode анонсировали мировой тур: они выступят и в Балтии

Предыдущий альбом Spirit вышел в 2017 году, продолжив многолетнюю традицию выпускать новые пластинки раз в четыре года. Однако Covid-19 внес коррективы в работу отлаженного десятилетиями механизма. Пауза затянулась. Но депешисты верили, что каноническая фраза Дэйва Гэна - See You Next Time, который завершается каждое шоу, в 2018 году не была пустой. Годы ожидания вознаграждены во вторник 4 октября. Точные даты стали известны в ходе пресс-конференции.

В Таллинне группа выступит 6 августа!



Стоит напомнить, что именно в Эстонии начинался мировой тур Depeche Mode в 1998 году. В 2001 году с концерта в Таллинне стартовал европейский тур авторов нестареющих хитов Personal Jesus, Enjoy The Silence, Walking In My Shoes и сотен других творения Мартина Гора и Ко.

Билеты на концерт появятся в продаже с 7 октября на странице Bilešu Serviss.