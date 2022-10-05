Новые подробности массовой драки в Пурвциемсе

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) уточнили число пострадавших в массовой драке. По словам главного специалиста по связям с общественностью NMPD Инги Витолы, медики оказали помощь пяти участникам конфликта, все они доставлены в медицинские учреждения в стабильном состоянии.

После происшествия в социальных сетях развилась настоящая дискуссия о месте происшествия - многие обратили внимание на то, что драка была на улице не со стороны клуба Rigonda, который к тому времени уже закрылся, а со стороны расположенного на первом этаже игорного зала Klondaika.

Полиция такие детали не комментирует, указывая только, что конфликт произошел на улице Ницгалес.

RUS TVNET уже сообщал, что утром 2 октября на улице Ницгалес произошел конфликт между несколькими людьми. По информации Госполиции, в нем участвовало 15-20 человек. Причины произошедшего пока выясняются.

На данный момент в полицию было подано одно заявление о телесных повреждениях - от гражданина Латвии. Также у полиции была информация, что в конфликте мог быть и еще один пострадавший, за уточнением стражи порядка посоветовали обратиться в NMPD, что RUS TVNET и сделал.