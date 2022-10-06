В среду, 5 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Месси забил 40-й команде в Лиге чемпионов
Группа Е
Зальцбург - Динамо Загреб 1:0
Челси - Милан 3:0
Матч в Зальцбурге завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в этой встрече был забит на 71-й минуте - отличился Ноа Окафор, реализовавший пенальти.
В другом матче группы "Е" лондонский "Челси" на своём поле разгромил "Милан" - 3:0. В составе хозяев отличились Уэсли Фофана (24-я минута), для которого данный мяч стал первым в футболке "синих", Пьер-Эмерик Обамеянг (56`) и Рис Джеймс (62`).
Обамеянг забил своему бывшему клубу 🇬🇦#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/CvLScNe3cR— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2022
После трёх туров "Зальцбург" с пятью очками лидирует в группе "Е". "Челси" (4 очка) идёт на втором месте, "Милан" (4) - на третьем, а на четвёртом месте располагается загребское "Динамо" (3).
Группа F
РБ Лейпциг - Селтик 3:1
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1
Мадридский "Реал" на своём поле победил украинский "Шахтёр" - 2:1. В составе победителей отличились Родриго (13-я минута) и Винисиус Жуниор (28`). У "Шахтёра" гол забил Александр Зубков (39`).
Красота от Зубкова! 👏👏👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2022
Онлайн 👉 https://t.co/IwAunPEFQw#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Bicgd0KpuR
Отметим, что в составе "Реала" в стартовом составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин, который дебютировал в Лиге чемпионов.
В другом матче "РБ Лейпциг" набрал первые очки в Лиге чемпионов, обыграв "Селтик" в домашней встрече - 3:1. Хозяева матча отличились на 27-й минуте встречи - гол забил нападающий Кристофер Нкунку. На 47-й минуте нападающий шотландцев Жоау Филипе сумел сравнять счёт, но на 64-й минуте Андре Силва снова вывел хозяев вперёд. Через 13 минут Силва оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
"Реал" (9 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице группы. "Шахтёр" (4) - второй, немецкий "РБ Лейпциг" (3) - третий, а шотландский "Селтик" (1) - четвёртый.
Группа G
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0
Севилья - Боруссия Дортмунд 1:4
"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над датским "Копенгагеном" - 5:0. Дублем в составе англичан отметился Эрлинг Холанд (7-я и 32-я минута), также отличились Рияд Марез (55, с пенальти) и Хулиан Альварес (76`). На 39-й минуте автоголом отметился Давид Хочолава.
Вы знаете, что было дальше...#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/mO3xz3gzpU— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2022
"Севилья" у себя дома потерпела крупное поражение от дортмундской "Боруссии" - 1:4. Голами в составе немецкой команды отметились Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт. Единственный гол у испанцев забил Юссеф Эн-Несири.
"Манчестер Сити" с 9 очками возглавляет группу "G", а "Боруссия" (6) занимает вторую строчку, "Севилья" (1) - на третьей, "Копенгаген (1) - на четвёртой.
Группа H
Бенфика - ПСЖ 1:1
Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1
Вничью завершился матч между "Бенфикой" и "ПСЖ", который проходил в Лиссабоне - 1:1. Счёт в матче был открыт на 22-й минуте - Лионель Месси классным ударом отправил мяч в дальнюю девятку, воспользовавшись передачей Неймара. Но удержать победный счёт парижане не смогли - на 41-й минуте защитник "ПСЖ" Данилу Перейра отправил мяч в собственные ворота.
Кстати, Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов - аргентинский нападающий первым в истории турнира поразил ворота 40 разных клубов. Вторым по этому показателю является португалец Криштиану Роналду - голы в ворота 38 команд.
РЕКОРД: Месси забил в #ЛигаЧемпионов 40 разным клубам 👀— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2022
Мбаппе ➡️ Неймар ➡️ Месси ⚽️ pic.twitter.com/OQlDvr01ZT
Матч "Ювентуса" и "Маккаби" прошёл в Турине и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в игре на 35-й минуте открыл Адриен Рабьо, а спустя 15 минут сетку ворот соперника поразил Душан Влахович. Затем игрок израильского клуба Дин Дэвид сократил отрыв на табло, но вскоре Рабьо вновь поразил ворота соперника.
После трёх туров "ПСЖ" лидирует в группе "H", набрав 7 очков. "Бенфика" также набрала 7 баллов и занимает вторую строчку. Команда Максимилиано Аллегри занимает третье место в группе (3 очка), а "Маккаби", не набравший ни одного очка, замыкает таблицу квартета.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!