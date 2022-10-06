Месси забил 40-й команде в Лиге чемпионов

Группа H

Бенфика - ПСЖ 1:1

Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1

Вничью завершился матч между "Бенфикой" и "ПСЖ", который проходил в Лиссабоне - 1:1. Счёт в матче был открыт на 22-й минуте - Лионель Месси классным ударом отправил мяч в дальнюю девятку, воспользовавшись передачей Неймара. Но удержать победный счёт парижане не смогли - на 41-й минуте защитник "ПСЖ" Данилу Перейра отправил мяч в собственные ворота.

Кстати, Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов - аргентинский нападающий первым в истории турнира поразил ворота 40 разных клубов. Вторым по этому показателю является португалец Криштиану Роналду - голы в ворота 38 команд.

РЕКОРД: Месси забил в #ЛигаЧемпионов 40 разным клубам 👀



Мбаппе ➡️ Неймар ➡️ Месси ⚽️ pic.twitter.com/OQlDvr01ZT — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2022

Матч "Ювентуса" и "Маккаби" прошёл в Турине и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в игре на 35-й минуте открыл Адриен Рабьо, а спустя 15 минут сетку ворот соперника поразил Душан Влахович. Затем игрок израильского клуба Дин Дэвид сократил отрыв на табло, но вскоре Рабьо вновь поразил ворота соперника.

После трёх туров "ПСЖ" лидирует в группе "H", набрав 7 очков. "Бенфика" также набрала 7 баллов и занимает вторую строчку. Команда Максимилиано Аллегри занимает третье место в группе (3 очка), а "Маккаби", не набравший ни одного очка, замыкает таблицу квартета.