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"Газпром": Россия возобновит поставки газа в Италию

rus.tvnet.lv
"Газпром": Россия возобновит поставки газа в Италию
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Фото: Sergei Elagin/Shutterstock

Россия возобновит поставки газа в Италию, которые ранее были приостановлены из-за проблем с транспортировкой через Австрию, сообщил российский государственный газовый концерн "Газпром" в среду, 5 октября.

"Транспортировка российского природного газа через территорию Австрии восстанавливается", - сообщает "Газпром", добавляя, что решение было найдено с итальянскими покупателями после изменений в законодательстве Австрии.

Большая часть газа, который Италия получает из России, проходит по Транс-Австрийскому газопроводу (TAG).

В субботу, 1 октября, "Газпром" прекратил поставки газа в Италию, обосновав это решение проблемами транспортировки через Австрию.

До вторжения России в Украину Италия импортировала 95% потребляемого ею природного газа, причем около 45% приходилось на Россию.

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