Россия возобновит поставки газа в Италию, которые ранее были приостановлены из-за проблем с транспортировкой через Австрию, сообщил российский государственный газовый концерн "Газпром" в среду, 5 октября.
"Газпром": Россия возобновит поставки газа в Италию
"Газпром": Россия возобновит поставки газа в Италию
"Транспортировка российского природного газа через территорию Австрии восстанавливается", - сообщает "Газпром", добавляя, что решение было найдено с итальянскими покупателями после изменений в законодательстве Австрии.
Большая часть газа, который Италия получает из России, проходит по Транс-Австрийскому газопроводу (TAG).
В субботу, 1 октября, "Газпром" прекратил поставки газа в Италию, обосновав это решение проблемами транспортировки через Австрию.
До вторжения России в Украину Италия импортировала 95% потребляемого ею природного газа, причем около 45% приходилось на Россию.
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