"Газпром": Россия возобновит поставки газа в Италию

"Транспортировка российского природного газа через территорию Австрии восстанавливается", - сообщает "Газпром", добавляя, что решение было найдено с итальянскими покупателями после изменений в законодательстве Австрии.

Большая часть газа, который Италия получает из России, проходит по Транс-Австрийскому газопроводу (TAG).

В субботу, 1 октября, "Газпром" прекратил поставки газа в Италию, обосновав это решение проблемами транспортировки через Австрию.

До вторжения России в Украину Италия импортировала 95% потребляемого ею природного газа, причем около 45% приходилось на Россию.