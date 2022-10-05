Конор Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере

Соответствующий пост Макгрегор разместил в своём Twitter, отвечая на вопрос: "Самый сложный соперник, с которым ты когда-либо дрался?". "Нейт", - написал ирландец, имея в виду американца Нейта Диаза.

Макгрегор и Диаз дрались дважды. В марте 2016-го на турнире UFC 196 победу сабмишеном во втором раунде одержал американец, нанеся Конору первое поражение в карьере в UFC. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил раздельным решением судей.

Также Макгрегор дал прогноз на бой Ислама Махачёва и Чарльза Оливейры, который состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. "Оливейра или Ислам? Оливейра, легко", - написал ирландец.

Напомним, 34-летний Макгрегор не дрался с лета 2021-го, когда проиграл Дастину Порье на UFC 264 техническим нокаутом в первом раунде, сломав при этом ногу. С кем и когда будет следующий бой Макгрегора, пока неизвестно.

Ирландец был чемпионом UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе. На счету Макгрегора 28 боёв в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений.