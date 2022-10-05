Новый пакет санкций против Москвы: запрет на технологии и экспорт нефти

Официальное соглашение будет подписано и обнародовано позже в среду, 5 октября. Ожидается, что санкции вступят в силу с 6 октября.

Страны ЕС уделили внимание тому, как смягчить воздействие нового пакета мер на страны с крупной судоходной отраслью. Также обсудили будущую стоимость и доступность достаточных объемов мазута и дизеля для судов.

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, новый пакет санкций действительно еще больше ограничит экспортные возможности России. При этом все возможные последствия для ЕС были учтены.

Кроме того, как следует из слов Борреля, санкции затронут доступ России к западной отрасли технологий - в частности, к импорту компонентов электроники, авиатехники и химических веществ.

Это делает фактически невозможным эффективное функционирование российской военной промышленности.

В новый пакет также входят санкции против целого ряда лиц и организаций, включая высокопоставленных чиновников и людей, причастных к проведению недавних псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022