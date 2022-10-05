На месте памятника в Пардаугаве будет скейт-парк

В настоящее время произведено около 95% работ, и в ближайшие дни строители завершат демонтаж комплекса памятника в Пардаугаве. По словам мэра Риги, на данный момент на территории памятника нет ни бронзовых фигур, ни основы монумента, но бассейн еще заполнен водой, и следует подумать о вывозе строительного мусора.

Планируется, что вместо памятника в качестве краткосрочного решения будет построен "Парк будущего", где дети и молодежь смогут заниматься спортом, а также будет оборудован скейт-парк. Стакис сказал, что представит более конкретные идеи о краткосрочных планах на это место в ближайшие две недели.

Мэр добавил, что Рижской думе еще предстоит принять решение о создании площадки, но планируется, что необходимые для этого средства могут быть заложены в бюджет следующего года.

Руководитель портала Ziedot.lv Рута Диманта сообщила, что после вторжения России в Украину в организацию поступали запросы от людей о возможности сделать пожертвование на снос памятника. В результате на эти цели было пожертвовано в общей сложности 268 385 евро, которые после заключения соглашения с Рижской думой пойдут на превращение статуй и стелы в строительный мусор.

Она сообщила, что смету проекта планируется опубликовать, когда будут "лучшие соображения безопасности".

Решение о принятии пожертвованных средств планируется принять в среду, 5 октября, на заседании Рижской думы.

Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора. Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования для сноса памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где находился монумент.