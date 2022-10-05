Главное за 5 октября ⟩ Военные учения в Риге, порча авто для Украины и опасный Каугури

Вторая по величине суперъяхта Владимира Путина в сопровождении российской охраны была замечена у берегов Эстонии. 81-метровое судно, цена которойго составляет около 129 миллионов евро, не попало под европейские санкции. Forbes увидел фотографии, сделанные 25 сентября фотографом TheYachtPhoto.com Карлом Гроллом. Они демонстрируют, что яхта, которая до сих пор носила имя Graceful, теперь называется Kosatka.

Проблемы украинских беженцев на границе России и Эстонии - следствие осознанных действий российских чиновников и силовиков. Об этом Rus.Postimees рассказал глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, который лично занят организацией помощи замерзающим под открытым небом украинцам. Некоторым беженцам пришлось провести несколько дней под осенним дождем, прежде чем они попали на российские пограничные КПП. Данные о странной медлительности российских силовиков на границе журналистам подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

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"Фотография для меня - это жизнь. И даже больше!" - уверенно говорит 26-летняя Анна Долгополая, характеризующая себя как свадебный и семейный фотограф. Около 12 лет назад она уехала из Латвии. Теперь девушка востребованный мастер своего дела, которая снимает около 100 свадебных торжеств в год.