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Главное за 5 октября ⟩ Военные учения в Риге, порча авто для Украины и опасный Каугури
Новости Латвии:
"Победил Кариньш? Серьезно? Я не знаю ни одного человека, кто бы за него голосовал, фальсификация!", "Росликов в Сейме? Страшно представить, как много в обществе людей поверили этому популисту, но такова цена демократии" - два самых популярных и полярных мнения после оглашения результатов выборов в 14-й Сейм. Жители снова проснулись словно в двух разных Латвиях, оба информационных пузыря склеивает лишь возвращение в Сейм олигархов. О факторе Айнара Шлесерса и Айвара Лембергса говорят и первые, и вторые. Но с разной интонацией.
В понедельник, 3 октября, неизвестные злоумышленники обокрали автомобили Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины, сообщил в Twitter организатор конвоя Рейнис Позняк. Он указал, что преступление произошло в Яунмарупе. Позняк отметил, что украдены 18 аккумуляторов и один комплект колес.
В понедельник председатель правления партии "Консервативные" и все правление подали в отставку, приняв на себя ответственность за результаты выборов в 14-й Сейм, сообщил министр юстиции Янис Борданс в Twitter.
В воскресенье, 2 октября, на улице Ницгалес произошел конфликт, в котором участвовало 15-20 человек. Портал RUS TVNET узнал новые подробности массовой драки - в частности, количество пострадавших.
Демонтаж остатков памятника в Пардаугаве будет завершен в ближайшие дни, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в среду, 5 октября, на пресс-конференции, организованной Рижской думой.
Юрис живет в Юрмале уже около 20 лет, поэтому знает порядок въезда в город, или систему пропусков. Недавно его удивил впечатляющий штраф за въезд в Юрмалу без пропуска.
Со среды, 5 октября, по 9 октября Рижская 1-я бригада Земессардзе совместно с партнерами по НАТО из США, Дании и Литвы примет участие в осеннем этапе цикла военных учений Namejs 2022, во время которого военнослужащие и земмесарги будут отрабатывать оборонительные действия на своей территории, сообщают Национальные вооруженные силы.
Каршеринговая компания Carguru на своей странице в интернете объявила о том, что закрывает "зеленую зону" в Каугури (Юрмала) из-за сложной криминальной обстановки.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу по формированию новой коалиции, уверен, что можно сформировать стабильное правительство на срок полномочий 14-го Сейма, но не уверен, что все этого хотят.
За рубежом:
Россия и Саудовская Аравия планируют резко сократить добычу нефти, передает "Медуза". Как пишет CNN, в Белом доме это назвали "полной катастрофой".
Российские военные пытали местных жителей, ветеранов и солдат в подвале поселка Пески-Радьковские Харьковской области перед его освобождением украинскими войсками, сообщил в Facebook начальник следственного отдела полиции Харьковской области Сергей Болвинов, пишет Kyiv Independent.
Вторая по величине суперъяхта Владимира Путина в сопровождении российской охраны была замечена у берегов Эстонии. 81-метровое судно, цена которойго составляет около 129 миллионов евро, не попало под европейские санкции. Forbes увидел фотографии, сделанные 25 сентября фотографом TheYachtPhoto.com Карлом Гроллом. Они демонстрируют, что яхта, которая до сих пор носила имя Graceful, теперь называется Kosatka.
Проблемы украинских беженцев на границе России и Эстонии - следствие осознанных действий российских чиновников и силовиков. Об этом Rus.Postimees рассказал глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, который лично занят организацией помощи замерзающим под открытым небом украинцам. Некоторым беженцам пришлось провести несколько дней под осенним дождем, прежде чем они попали на российские пограничные КПП. Данные о странной медлительности российских силовиков на границе журналистам подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.
Интересное чтиво:
"Фотография для меня - это жизнь. И даже больше!" - уверенно говорит 26-летняя Анна Долгополая, характеризующая себя как свадебный и семейный фотограф. Около 12 лет назад она уехала из Латвии. Теперь девушка востребованный мастер своего дела, которая снимает около 100 свадебных торжеств в год.
Живет в Риге такой парень - Павел Мазор. Про таких людей говорят "родом из детства". Он как будто бы не повзрослел и продолжает жить в своем прекрасном детском прошлом. Павел реставрирует автомобили того времени: "Жигули", "Волги" и "Москвичи". Почему даже в Латвии атрибуты советского прошлого могут вызывать у людей улыбку, а не воспоминания о страшном прошлом?
1 октября в эстонской деревне Кулли в волости Ляэнеранна была поставлена точка в еще одной главе в истории: продавец из деревни Саулепи Лууле Арусалу после рабочего дня заперла за собой дверь, и магазин, работавший в одном и том же здании 128 лет подряд, закрылся навсегда.
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Победившее на выборах объединение "Новое Единство" в настоящее время не рассматривает возможность лишь частичного привлечения партии "Прогрессивные" в новую коалицию, например, путем подписания с ней договора о сотрудничестве, заявил член правления "Нового Единства" Арвил Ашераденс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
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