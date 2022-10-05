Поток россиян на границе Латвии сократился на четверть

В предыдущие сутки границу Латвии пересекли 215 граждан России, что в среднем в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонии их было 1031, а в Литве - 1309.

В целом с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересекли 4650 граждан России - только те, кто входит в категории исключений, определенных постановлением правительства.

Лишь 15% из них въехали на основании выданной Латвией визы категории C или D, еще 40% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, сотрудники предприятий, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для них, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.

Государственная пограничная охрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль иностранцев в течение всего их пребывания в Латвии и строго следит за соблюдением условий пребывания, а также за тем, чтобы сроки пребывания, указанные в визах, не нарушались и иностранцы покинули Латвию в установленные сроки.

За минувшие сутки во въезде в Латвию было отказано восьми гражданам России, а с 19 сентября - 179.

Иностранцам отказывают во въезде как на основании решения Кабинета министров, так и по иным обстоятельствам.

На зеленой границе с Россией не констатировано случаев, когда люди пытались нелегально проникнуть в Латвию.

В связи с объявленной в России мобилизацией на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского краев, а также в портах, аэропортах, пунктах пропуска, оборудованных на аэродромах, и на железных дорогах введен режим чрезвычайной ситуации на три месяца.