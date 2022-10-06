Видео ⟩ Теплый кофе и суп после долгих дней на российской стороне: просят о помощи беженцам на границе

После привлечения добровольцев беженцы, которые проводили дни на ветру и дожде, и которых допрашивали на российском пограничном пункте, попав на латвийскую сторону, получат хотя бы сухую одежду и теплый чай. Общество Tavi draugi работает на пограничном пункте и призывает поддержать этих людей.

Лучшее пожертвование - это еда и питье, которые можно приготовить, просто облив горячей водой. Это единственная вещь, доступная на границе.

Пожертвования можно доставить в Ригу, на улице Вентспилс, 50, где добровольцы каждый день создают продуктовые пакеты и доставляют их прямо на границу.

В среду ту же тему описывали "Новости TV3". Передача сообщила, что российские пограничники в последние дни осознанно тормозят пропуск людей в Латвию, вынуждая их ждать на границе по пять и более дней.

Многие украинцы начали активнее бежать из дома именно после организованных Россией псевдореферендумов.

"Если отказываешься голосовать, это отмечали и обещали прийти с опросом позже. Если проголосовал "за", сразу же выдавали российский паспорт и справку о мобилизации. Поэтому решили выехать, хотя и у нас объявили мобилизацию и начали посылать парней. Решили уехать, так как не хотим воевать против своих, против освободителей", - рассказал украинец Артем.

Согласно рассказанному украинцами, на российской стороне по несколько дней в очереди сидят до 1000 человек. Это означает, что чисто человеческая помощь и поддержка после мучительного пересечения границы потребуется и в дальнейшем.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: