Муниципальное предприятие Rīgas Centrāltirgus с начала будущего года само будет организовывать работу ночного рынка, сообщает агентство LETA.
Со следующего года Rīgas Centrāltirgus сам будет организовывать работу ночного рынка
Принимая во внимание, что 31 декабря заканчивается заключенный в 2016 году договор об аренде с предприятием Nakts tirgus, которое до сих пор организовывало торговлю ночного рынка на территории Rīgas Centrāltirgus, а также оценив деятельность ночного рынка и проведя переговоры с организациями, представляющими фермеров, крестьян и местных производителей, правление рынка приняло решение с 1 января 2023 года перенять организацию ночного рынка.
"Ночной рынок должен сохранить свою первоначальную суть - предложить возможность по вечерам торговать местным фермерам и крестьянам, которые не могут торговать на рынке днем. Сейчас, узнав различные мнения, мы поняли, что ночной рынок стал больше источником заработка, а не местом, где встречаются местные производители и покупатели", - указала председатель Rīgas Centrāltirgus Агра Лангуша.
В 2020 году Rīgas centrāltirgus работал с оборотом в 6,375 миллиона евро, что на 12,5% меньше, чем годом ранее, в свою очередь убытки компании выросли на 17,8% и достигли 254 339 евро.
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