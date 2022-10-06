Чт, 6.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Со следующего года Rīgas Centrāltirgus сам будет организовывать работу ночного рынка

rus.tvnet.lv
Со следующего года Rīgas Centrāltirgus сам будет организовывать работу ночного рынка
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Дары осени на Рижском центральном рынке
Дары осени на Рижском центральном рынке Фото: Jānis Škapars/TVNET

Муниципальное предприятие Rīgas Centrāltirgus с начала будущего года само будет организовывать работу ночного рынка, сообщает агентство LETA.

Принимая во внимание, что 31 декабря заканчивается заключенный в 2016 году договор об аренде с предприятием Nakts tirgus, которое до сих пор организовывало торговлю ночного рынка на территории Rīgas Centrāltirgus, а также оценив деятельность ночного рынка и проведя переговоры с организациями, представляющими фермеров, крестьян и местных производителей, правление рынка приняло решение с 1 января 2023 года перенять организацию ночного рынка.

"Ночной рынок должен сохранить свою первоначальную суть - предложить возможность по вечерам торговать местным фермерам и крестьянам, которые не могут торговать на рынке днем. Сейчас, узнав различные мнения, мы поняли, что ночной рынок стал больше источником заработка, а не местом, где встречаются местные производители и покупатели", - указала председатель Rīgas Centrāltirgus Агра Лангуша.

В 2020 году Rīgas centrāltirgus работал с оборотом в 6,375 миллиона евро, что на 12,5% меньше, чем годом ранее, в свою очередь убытки компании выросли на 17,8% и достигли 254 339 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх