Со следующего года Rīgas Centrāltirgus сам будет организовывать работу ночного рынка

Принимая во внимание, что 31 декабря заканчивается заключенный в 2016 году договор об аренде с предприятием Nakts tirgus, которое до сих пор организовывало торговлю ночного рынка на территории Rīgas Centrāltirgus, а также оценив деятельность ночного рынка и проведя переговоры с организациями, представляющими фермеров, крестьян и местных производителей, правление рынка приняло решение с 1 января 2023 года перенять организацию ночного рынка.

"Ночной рынок должен сохранить свою первоначальную суть - предложить возможность по вечерам торговать местным фермерам и крестьянам, которые не могут торговать на рынке днем. Сейчас, узнав различные мнения, мы поняли, что ночной рынок стал больше источником заработка, а не местом, где встречаются местные производители и покупатели", - указала председатель Rīgas Centrāltirgus Агра Лангуша.

В 2020 году Rīgas centrāltirgus работал с оборотом в 6,375 миллиона евро, что на 12,5% меньше, чем годом ранее, в свою очередь убытки компании выросли на 17,8% и достигли 254 339 евро.