За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1120 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19
За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19
Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 824,4 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4670 лабораторных тестов на Covid-19, 24% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 936 008 человек, умерли 6009 человек.
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