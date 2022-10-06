За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 824,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4670 лабораторных тестов на Covid-19, 24% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 936 008 человек, умерли 6009 человек.