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За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19
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Женщина с зонтом. Иллюстративное фото
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1120 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 824,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4670 лабораторных тестов на Covid-19, 24% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 936 008 человек, умерли 6009 человек.

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