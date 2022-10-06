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Украина сообщила о первом сдавшемся в плен мобилизованном россиянине

rus.tvnet.lv
Украина сообщила о первом сдавшемся в плен мобилизованном россиянине
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Фото: Reuters/ScanPix

В Украине сдался в плен первый гражданин России, отправленный на войну в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

26-летий Михаил Куликов из города Орск был направлен на фронт в Украину через пять дней после получения повестки.

Еще находясь на территории России, он позвонил на горячую линию проекта и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен к украинцам.

"Первые мобилизованные в России начали сдаваться в план Силам обороны при попомощи проекта Координационного штаба по обращению с военнопленными "Хочу жить". (...) Надеемся, что его последуют тысячи российских оккупантов, которые не хотят умирать в войне против Украины", - говорится в сообщении штаба.

Представитель военной разведки Андрей Юсов сообщил, что в течение последней недели было получено более 2000 заявлений от российских солдат о сдаче в плен.

Галерея: Война в Украине

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