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ВИДЕО ⟩ Василий Уткин получил несколько раз по лицу

rus.tvnet.lv
Василий Уткин получил несколько раз по лицу
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Василий Уткин
Василий Уткин Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео конфликта известного российского журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.

Инцидент произошёл перед матчем Медийной футбольной лиги (МФЛ) между командами Fight Nights Гаджиева и "Эгриси" Уткина. За несколько дней до этого Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, однако босс Fight Nights от него отказался. Уткин после этого назвал Гаджиева "фуфлогон".

Увидев Уткина в день игры, Гаджиев протянул ему руку, однако, Уткин отказался от рукопожатия. В ответ промоутер нагнулся и несколько раз ударил журналиста по лицу.

"Разговариваю так, как ты заслужил, сучка", - добавил Гаджиев и ушёл в подтрибунное помещение.

К слову, встреча завершилась победой команды Камила Гаджиева со счётом 1:0. Обе команды дебютировали в Медиалиге в этом сезоне. Главным тренером Fight Nights является Александр Мостовой.

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