В Сети появилось видео конфликта известного российского журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.
ВИДЕО ⟩ Василий Уткин получил несколько раз по лицу
Инцидент произошёл перед матчем Медийной футбольной лиги (МФЛ) между командами Fight Nights Гаджиева и "Эгриси" Уткина. За несколько дней до этого Уткин предложил Гаджиеву пари на 500 тысяч рублей, однако босс Fight Nights от него отказался. Уткин после этого назвал Гаджиева "фуфлогон".
Увидев Уткина в день игры, Гаджиев протянул ему руку, однако, Уткин отказался от рукопожатия. В ответ промоутер нагнулся и несколько раз ударил журналиста по лицу.
"Разговариваю так, как ты заслужил, сучка", - добавил Гаджиев и ушёл в подтрибунное помещение.
К слову, встреча завершилась победой команды Камила Гаджиева со счётом 1:0. Обе команды дебютировали в Медиалиге в этом сезоне. Главным тренером Fight Nights является Александр Мостовой.
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