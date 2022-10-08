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Четыре знака Зодиака, которых ждет удача до конца 2022 года

rus.tvnet.lv
Четыре знака Зодиака, которых ждет удача до конца 2022 года
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shhutterstock/New Africa

Астрологи DailyHoro проанализировали положение планет и выделили несколько знаков Зодиака, у которых сейчас шансы на успех выше, чем у других.

Эксперты настоятельно советуют представителям данных знаков Зодиака не тратить свое время и силы понапрасну, а также по возможности помогать близким и друзьям.

Конец года - отличное время для улучшения кармы, окончания начатых ранее дел и поиска новых источников вдохновения.

Самыми счастливыми и везучими в это время, по словам астрологов, будут Тельцы, Весы, Водолеи и Рыбы

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