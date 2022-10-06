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Фото ⟩ Россия обстреляла Запорожье ракетами; есть жертвы среди населения

rus.tvnet.lv
Россия обстреляла Запорожье ракетами; есть жертвы среди населения
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Фото: AFP/SCANPIX

Российские войска обстреляли ракетами Запорожье, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Старух указал, что ракеты достигли города. Нападение сил России было нацелено на объекты инфраструктуры, добавил он, призвав жителей найти убежище в безопасном месте.

По информации новостного агентства УНИАН, в ночь на четверг выпущенная в результате атаки по Запорожью ракета убила двух женщин. Еще восемь человек госпитализированы.

Российские силы обстреливали Запорожье и в четверг, нанеся разрушения объектам инфраструктуры.

Галерея: Последствия ракетной атаки на Запорожье 6 октября

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