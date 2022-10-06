Российские войска обстреляли ракетами Запорожье, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
Фото ⟩ Россия обстреляла Запорожье ракетами; есть жертвы среди населения
Россия обстреляла Запорожье ракетами; есть жертвы среди населения
Старух указал, что ракеты достигли города. Нападение сил России было нацелено на объекты инфраструктуры, добавил он, призвав жителей найти убежище в безопасном месте.
По информации новостного агентства УНИАН, в ночь на четверг выпущенная в результате атаки по Запорожью ракета убила двух женщин. Еще восемь человек госпитализированы.
Российские силы обстреливали Запорожье и в четверг, нанеся разрушения объектам инфраструктуры.
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