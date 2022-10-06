ФОТО ⟩ Российская теннисистка Жук увеличила себе грудь

22-летняя Софья Жук опубликовала новое фото в белом купальнике, и один из подписчиков спросил: "Грудные импланты?". На что Жук ответила: "Да, лучшие импланты от лучших хирургов".

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде. В 2015 году она в возрасте 15 лет выиграла титул на юниорском Уимблдоне. На взрослых турнирах "Большого шлема" Софья не проходила дальше первого круга.

В марте 2020 года Софья Жук решила взять паузу в карьере на несколько лет из-за череды серьёзных травм. Сейчас девушка живёт в США и занимается модельным бизнесом.