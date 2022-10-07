РФШ дома отобрала очки у лидера группы "Истанбула Башакшехира"

Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился вничью - 0:0.

В первом тайме активнее действовали гости, но надёжно действовавший в воротах РФШ Павел Штейнбор несколько раз спас свою команду от пропущенных голов.

На 56-й минуте лидер рижской команды Андрей Иличи мог открыть счёт, но мяч после его удара угодил в перекладину турецких ворот. За 20 минут до конца основного времени Томаш Шимкович заработал вторую жёлтую карточку и был вынужден оставить хозяев в меньшинстве. В оставшееся время гости завладели инициативой, но результат на табло остался без изменений.

В другом матче группы "А" итальянская "Фиорентина" на выезде разгромила шотландский "Хартс" со счётом 3:0. Таким образом, после трёх туров группу "А" возглавляет "Истанбул Башакшехир" (7 очков), а следом идут "Фиорентина" (4), "Хартс" (3) и РФШ (2).

В четвёртом туре группового этапа, который состоится 13 октября, РФШ на выезде сыграет с "Истанбул Башакшехир", а "Хартс" отправится в гости к "Фиорентине".

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".