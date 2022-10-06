В случае мобилизации земессаргов зачислят на действительную службу в статусе солдат

Установлено, что земессарг, на которого распространяется режим повышенной готовности, будет обязан в течение шести часов с момента вступления в силу режима повышенной готовности быть доступным, чтобы подразделение Земессардзе могло связаться с ним при помощи его официального электронного адреса или по указанному им номеру телефона. Кроме того, земессарги будут обязаны находиться в Латвии или, если земессарг находится за границей, незамедлительно проинформировать подразделение Земессардзе о возможности возвращения и действовать согласно дальнейшим указаниям. За неисполнение режима повышенной готовности земессаргу грозит денежный штраф в размере до 350 евро.