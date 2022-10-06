В четверг, 6 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о Земессардзе, которые предусматривают, что в случае мобилизации замессаргов зачислят на действительную службу в статусе солдат, сообщает агентство LETA.
В случае мобилизации земессаргов зачислят на действительную службу в статусе солдат
В законе установлено, что Кабинет министров может принять решение о мобилизации земессаргов до наступления особого правового режима в стране. Правительство может принять решение о частичном зачислении земессаргов на действительную службу, приведя остальных в режим повышенной готовности.
Кроме того, в законе установлена обязанность для работодателя освободить мобилизуемых земессаргов от исполнения трудовых обязанностей и не выплачивать им зарплату. Регулирование необходимо, так как земессарг после завершения процесса мобилизации временно станет солдатом и будет получать зарплату военнослужащего, говорится в аннотации к принятым поправкам.
В законе прописаны и исключения для определенного круга государственных чиновников относительно мобилизации земессаргов и приведения их в режим повышенной готовности. Кабинет министров может принимать решения о предоставлении исключений и другим должностным лицам и работникам государственных органов и органов самоуправления, не указанным в законе, или же должностным лицам и работникам государственных и частных юридических лиц, привлекаемых к мероприятиям по преодолению государственной угрозы или обеспечивающим непрерывность критически важной инфраструктуры или критически важных финансовых услуг.
Установлено, что земессарг, на которого распространяется режим повышенной готовности, будет обязан в течение шести часов с момента вступления в силу режима повышенной готовности быть доступным, чтобы подразделение Земессардзе могло связаться с ним при помощи его официального электронного адреса или по указанному им номеру телефона. Кроме того, земессарги будут обязаны находиться в Латвии или, если земессарг находится за границей, незамедлительно проинформировать подразделение Земессардзе о возможности возвращения и действовать согласно дальнейшим указаниям. За неисполнение режима повышенной готовности земессаргу грозит денежный штраф в размере до 350 евро.
В закон включена и возможность раз в два года организовывать проверку боевой готовности на срок до 72 часов.
Увеличен и максимальный возраст для службы в Земессардзе - с 60 до 65 лет. В свою очередь земессарги-специалисты, земессарги-инструкторы-специалисты и земессарги-начальники смогут продолжить службу в Земессардзе и после наступления 65-летнего возраста, если их здоровье и физическая подготовка будут соответствовать требованиям.
Сейм сегодня в окончательном чтении принял и поправки к закону о национальной безопасности и закону о мобилизации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!