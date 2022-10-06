Фото ⟩ Кирсис: Саркандаугавская эстакада позволит разгрузить центр Риги от грузовиков

Он подчеркнул, что это исторический момент, потому что путепровод почти закончен и осталось уладить лишь несколько деталей для того, чтобы можно было передать его в пользование жителям.

Политик уверен: путепровод является частью схемы, которая разгрузит центр Риги от грузовиков, а также важной транспортной развязкой для жителей столицы.

Агентство LETA отметило, что в настоящее время на мост заехали два грузовика, начав тем самым испытания его нагрузки.

Окончательные результаты всех измерений нагрузки будут обработаны ко вторнику.

Уже сообщалось, что Саркандаугавскую эстакаду планируется испытывать по 13 различным схемам нагрузки в соответствии с программой, разработанной специалистами Рижского технического университета. Для проверки каждой схемы нагрузки планируется задействовать до шести большегрузных автомобилей массой 30 тонн каждый. В процессе нагрузки будут измеряться прогибы путепровода и сравниваться с теоретическими расчетами, чтобы можно было сделать вывод о его готовности к открытию для движения.