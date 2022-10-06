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В Латвии начинается мониторинг гриппа

rus.tvnet.lv/LETA
В Латвии начинается мониторинг гриппа
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На этой неделе в Латвии начинается мониторинг гриппа, сообщила руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Первые данные мониторинга гриппа могут быть доступны уже на следующей неделе.

Кроме того, в кабинеты врачей уже поступили вакцины против гриппа, и по всей Латвии началась вакцинация.

Как напоминает SPKC, грипп и другие респираторные вирусы продолжают циркулировать в стране.

Эпидемиологи призывают не забывать о мерах профилактики респираторных инфекций: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку, употреблять здоровую пищу, которая поможет укрепить иммунитет, а также дольше бывать на свежем воздухе - гулять и заниматься физическими упражнениями вне помещений.

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