В Латвии начинается мониторинг гриппа

Первые данные мониторинга гриппа могут быть доступны уже на следующей неделе.

Кроме того, в кабинеты врачей уже поступили вакцины против гриппа, и по всей Латвии началась вакцинация.

Как напоминает SPKC, грипп и другие респираторные вирусы продолжают циркулировать в стране.

Эпидемиологи призывают не забывать о мерах профилактики респираторных инфекций: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку, употреблять здоровую пищу, которая поможет укрепить иммунитет, а также дольше бывать на свежем воздухе - гулять и заниматься физическими упражнениями вне помещений.