На этой неделе в Латвии начинается мониторинг гриппа, сообщила руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
В Латвии начинается мониторинг гриппа
В Латвии начинается мониторинг гриппа
Первые данные мониторинга гриппа могут быть доступны уже на следующей неделе.
Кроме того, в кабинеты врачей уже поступили вакцины против гриппа, и по всей Латвии началась вакцинация.
Как напоминает SPKC, грипп и другие респираторные вирусы продолжают циркулировать в стране.
Эпидемиологи призывают не забывать о мерах профилактики респираторных инфекций: чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку, употреблять здоровую пищу, которая поможет укрепить иммунитет, а также дольше бывать на свежем воздухе - гулять и заниматься физическими упражнениями вне помещений.
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