В возрасте 76 лет скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич, сообщает семья.
Скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич
Скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич
В 1972 году Лукашевич окончил Латвийскую академию спортивной педагогики (в то время - Латвийский государственный институт физической культуры) по специальности учитель физкультуры и спорта.
На протяжении долгих лет он работал детским баскетбольным тренером и судьей.
Прощание с Лукашевичем состоится в субботу, 8 октября, в 12:30 в часовне на Кладбище Микеля в Риге.
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