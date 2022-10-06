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Скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич

rus.tvnet.lv
Скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич
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Фото: Publicitātes foto

В возрасте 76 лет скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич, сообщает семья.

В 1972 году Лукашевич окончил Латвийскую академию спортивной педагогики (в то время - Латвийский государственный институт физической культуры) по специальности учитель физкультуры и спорта.

На протяжении долгих лет он работал детским баскетбольным тренером и судьей.

Прощание с Лукашевичем состоится в субботу, 8 октября, в 12:30 в часовне на Кладбище Микеля в Риге.

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