Скончался баскетбольный тренер и судья Константин Лукашевич

В 1972 году Лукашевич окончил Латвийскую академию спортивной педагогики (в то время - Латвийский государственный институт физической культуры) по специальности учитель физкультуры и спорта.

На протяжении долгих лет он работал детским баскетбольным тренером и судьей.

Прощание с Лукашевичем состоится в субботу, 8 октября, в 12:30 в часовне на Кладбище Микеля в Риге.