Байден: мир на грани ядерного Апокалипсиса впервые с Карибского кризиса

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [президента США Джона] Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Нью-Йорке. Он предположил, что Путин "не шутил", когда угрожал применить ядерное оружие для продолжения вторжения в Украину.

Напоминая о ядерном кризисе, вызванном СССР в 1962 году после размещения ракет на Кубе, откуда они могли легко добраться до США, Байден заявил, что "впервые после Карибского кризиса у нас возникла прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться так, как она развивается".

Путин высказал слабо завуалированные угрозы применить ядерное оружие, если он сочтет, что у него нет других вариантов в его попытке захватить украинскую территорию на фоне сопротивления Украины, поддерживаемой Западом.

Эксперты говорят, что это, вероятно, будут относительно небольшие тактические ядерные удары. Однако Байден предупредил, что тактический удар на ограниченной территории все равно может спровоцировать более широкую вспышку.

"Мы имеем дело с парнем, которого я хорошо знаю, - сказал Байден. - [Путин] не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, неэффективна".

"Я не думаю, что есть такая возможность легко [использовать] тактическое ядерное оружие и не закончить все это Армагеддоном", - сказал Байден.