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За сутки выявлено 1154 новых случая Covid-19, скончались еще три человека

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За сутки выявлено 1154 новых случая Covid-19, скончались еще три человека
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Больница. Иллюстративный снимок.
Больница. Иллюстративный снимок. Фото: Jānis Laizāns

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1154 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

  • Один умерший входил в возрастную категорию от 50 до 59 лет;
  • один умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет;
  • один умерший входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 809,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4652 лабораторных тестов на Covid-19, 24,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 937 162 человек, умерли 6012 человек.

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