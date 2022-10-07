За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1154 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1154 новых случая Covid-19, скончались еще три человека
За сутки выявлено 1154 новых случая Covid-19, скончались еще три человека
- Один умерший входил в возрастную категорию от 50 до 59 лет;
- один умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет;
- один умерший входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 809,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4652 лабораторных тестов на Covid-19, 24,8% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 937 162 человек, умерли 6012 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова