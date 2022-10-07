За сутки выявлено 1154 новых случая Covid-19, скончались еще три человека

Один умерший входил в возрастную категорию от 50 до 59 лет;

один умерший входил в возрастную категорию от 70 до 79 лет;

один умерший входил в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 809,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4652 лабораторных тестов на Covid-19, 24,8% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 937 162 человек, умерли 6012 человек.