Четверо россиян попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Возглавил список канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, чей заработок за год составляет 15,3 миллиона долларов, из которых 10,8 миллиона - зарплата, 4,5 миллиона - спонсорские контракты.

На второй строчке капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с 14 миллионами долларов в год. Из них 9 долларов - зарплата. Замыкает тройку рейтинга канадский форвард "Далласа" Тайлер Сегин - 11,9 миллиона долларов (11,7 миллиона долларов - зарплата, 0,2 миллиона - спонсорские контракты).

Также в топ-10 попали ещё трое россиян: на четвёртом месте форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин с 11,7 миллиона долларов (11,3 млн - зарплата), на пятом - вратарь "Флориды" Сергей Бобровский с 11 млн долларов (10,8 млн - зарплата), замкнул топ-10 голкипер "Тампы" Андрей Василевский с 10,2 млн долларов (9,9 млн - зарплата).

Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ сезона-2022/23 выглядит следующим образом:

Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") - 15,3 млн Александр Овечкин ("Вашингтон") - 14 млн Тайлер Сегин ("Даллас") - 11,9 млн Артемий Панарин ("Рейнджерс") - 11,7 млн Сергей Бобровский ("Флорида") - 11 млн Остон Мэттьюс ("Торонто") - 11 млн Александр Барков ("Флорида") - 10,9 млн Эрик Карлссон ("Сан-Хосе") - 10,9 млн Дарнелл Нерс ("Эдмонтон") - 10,9 млн Андрей Василевский ("Тампа") - 10,2 млн

В общей сложности в этом сезоне НХЛ десять самых высокооплачиваемых игроков заработают 118 млн долларов.