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Четверо россиян попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

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Четверо россиян попали в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
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Александр Овечкин
Александр Овечкин Фото: AP/Scanpix

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года.

Возглавил список канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, чей заработок за год составляет 15,3 миллиона долларов, из которых 10,8 миллиона - зарплата, 4,5 миллиона - спонсорские контракты.

На второй строчке капитан "Вашингтона" Александр Овечкин с 14 миллионами долларов в год. Из них 9 долларов - зарплата. Замыкает тройку рейтинга канадский форвард "Далласа" Тайлер Сегин - 11,9 миллиона долларов (11,7 миллиона долларов - зарплата, 0,2 миллиона - спонсорские контракты).

Также в топ-10 попали ещё трое россиян: на четвёртом месте форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин с 11,7 миллиона долларов (11,3 млн - зарплата), на пятом - вратарь "Флориды" Сергей Бобровский с 11 млн долларов (10,8 млн - зарплата), замкнул топ-10 голкипер "Тампы" Андрей Василевский с 10,2 млн долларов (9,9 млн - зарплата).

Полностью рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ сезона-2022/23 выглядит следующим образом:

  1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") - 15,3 млн
  2. Александр Овечкин ("Вашингтон") - 14 млн
  3. Тайлер Сегин ("Даллас") - 11,9 млн
  4. Артемий Панарин ("Рейнджерс") - 11,7 млн
  5. Сергей Бобровский ("Флорида") - 11 млн
  6. Остон Мэттьюс ("Торонто") - 11 млн
  7. Александр Барков ("Флорида") - 10,9 млн
  8. Эрик Карлссон ("Сан-Хосе") - 10,9 млн
  9. Дарнелл Нерс ("Эдмонтон") - 10,9 млн
  10. Андрей Василевский ("Тампа") - 10,2 млн

В общей сложности в этом сезоне НХЛ десять самых высокооплачиваемых игроков заработают 118 млн долларов.

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