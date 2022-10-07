Российская армия, дислоцированная в оккупированной части Донецкой области Украины, пополнила свой резерв 500 мобилизованными бывшими заключенными, осужденными по уголовным статьям, сообщил в пятницу, 7 октября, Генштаб ВСУ.
В оккупированную Донецкую область прибыли 500 мобилизованных уголовников из РФ
Для усиления частей российской армии в Донецкой области туда прибыло около 500 человек, завербованных в тюрьмах. Должности командиров новых подразделений занимают бывшие российские силовики.
Командование российских войск отдало приказ об изъятии мобильных телефонов у всех мобилизованных, прибывающих в зону боевых действий.
Военно-политическое руководство России, чтобы выиграть время для подготовки мобилизованных, компенсирует потери в подразделениях на фронте представителями так называемых силовых структур оккупированных территорий.
"Частичная" мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Также отправку на фронт дополнительных солдат обеспечивает российская ЧВК "Вагнер", вербуя новых воинов в российских тюрьмах.
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