В оккупированную Донецкую область прибыли 500 мобилизованных уголовников из РФ

Для усиления частей российской армии в Донецкой области туда прибыло около 500 человек, завербованных в тюрьмах. Должности командиров новых подразделений занимают бывшие российские силовики.

Командование российских войск отдало приказ об изъятии мобильных телефонов у всех мобилизованных, прибывающих в зону боевых действий.

Военно-политическое руководство России, чтобы выиграть время для подготовки мобилизованных, компенсирует потери в подразделениях на фронте представителями так называемых силовых структур оккупированных территорий.

"Частичная" мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Также отправку на фронт дополнительных солдат обеспечивает российская ЧВК "Вагнер", вербуя новых воинов в российских тюрьмах.