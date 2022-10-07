В четверг вечером второе очко в Лиге конференций завоевала РФШ, которая дома сыграла вничью с турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Этим результатом крайне недовольны остались главный тренер соперников Эмре Белёзоглу и полузащитник Дениз Тюрюч.
Турецкий футболист после матча с РФШ: "Очень плохая команда"
Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился вничью - 0:0. Для РФШ эта ничья стала второй в трёх матчах группового турнира Лиги конференций - ранее чемпион Латвии на выезде сыграл вничью с "Фиорентиной" (1:1), а дома уступил шотландскому "Хартс" (0:2).
"Это была игра, которую мы должны были выиграть. Нам противостояла слабая команда, которая только защищалась. Их игра основана исключительно на этом. Первые 55 минут нам было тяжело, но потом мы добрались до позиций, с которых можно было забивать. Мы лидеры группы, и мы хотим ими остаться", - сказал Эмре Белёзоглу.
"Истанбул Башакшехир" в первых двух матчах добился убедительных побед над "Хартс" (4:0) и "Фиорентиной" (3:0). С 7 очками турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу группы "А".
Полузащитник турецкой команды Дениз Тюрюч также согласился со словами тренера:
"Мы разочарованы, потому что сыграли вничью с очень плохой командой. С такими соперниками играть сложно. Поле тоже было плохим. Ужасно, что приходится играть в таких условиях", - сказал футболист в разговоре с TRT Spor.
🗣️Deniz Türüç:— Sosyal Futbol (@SosyalFutbolTR) October 6, 2022
Çok kötü bir takımla berabere kaldığımız için mutsuzuz. Bu tarz takımlarla oynamak zor. Saha olarak, stat olarak rezil bir ortam. İyi futbol oynamaya müsait değil.#RFSvIBFK #RFS #IBFK #Başakşehir #UECL #ConferenceLeaguepic.twitter.com/0P6C8qQwkX
Латвийские футбольные болельщики не остались в долгу перед турком и предложили ему задуматься над тем, почему стамбульская команда была так плохо подготовлена тактически. В комментариях вспомнилась и старая поговорка о плохом артисте балета и о том, что ему мешает.
В четвёртом туре группового этапа, который состоится 13 октября, РФШ на выезде сыграет с "Истанбул Башакшехир", а "Хартс" отправится в гости к "Фиорентине".
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