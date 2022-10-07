201 миллион евро. Латвия получила первый платеж из Фонда восстановления ЕС

Общая сумма запроса составляла 231 млн евро, но из него были вычтены 13% - 30 млн евро из авансового финансирования в размере 237 млн евро, полученного в сентябре прошлого года.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на приуроченном к получению платежа мероприятии подчеркнул, что платеж предоставлен, так как Латвия выполнила девять целей, определенных на первом этапе, и провела несколько реформ, например, по строительству арендного жилья, ежегодной индексации минимального гарантированного пособия, внедрению инфраструктуры широкополосного интернета и другие.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия положительно оценила осуществленные реформы и Латвия смогла получить первый платеж.

При этом он указал, что для получения очередного платежа в размере 438 млн евро (503 млн евро с вычетом полученного аванса) Латвии предстоит выполнить уже 49 целей. Из них девять целей уже достигнуты.

Также Домбровскис напомнил, что на этой неделе в Люксембурге министры финансов ЕС согласовали финансовый инструмент REPowerEU на 20 млрд евро, из которого Латвия получит 123,98 млн евро в виде грантов для содействия энергетической независимости.

Помимо утвержденного финансирования из Фонда восстановления в размере 1,82 млрд евро, Латвия по-прежнему имеет доступ к ссудами из фонда, добавил Домбровскис.

Министр финансов Янис Рейрс подчеркнул на мероприятии, что средства из Фонда восстановления выплачиваются за конкретные достигнутые результаты, а не за инвестиции, как в случае со средствами Фонда сплочения.

Рейрс отметил, что без средств Фонда восстановления преодоление последствий пандемии "Covid-19" происходило бы медленнее. Министр также подчеркнул, что Латвия является одной из первых стран-членов ЕС, получивших первый платеж из фонда.

Как сообщалось, в ближайшие пять лет из Фонда восстановления Латвия может получить инвестиции в размере 1,82 млрд евро.