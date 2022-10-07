"Выпустить пар". Российское командование столкнулось с беспрецедентной критикой на фоне неудач в Украине и мобилизации

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе", - возмущался Кадыров.

Кадырова поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно впервые открыто признал, что основал "ЧВК Вагнера", которая участвует в войне в Украине еще с 2014 года. "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - так слова Пригожина передала пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".

После этого критика в адрес военного руководства России открыто прозвучала во время заседания Госдумы, на котором депутаты проголосовали за "присоединение" оккупированных украинских регионов. В тот день лидеры почти всех думских фракций упоминали проблемы в армии.

Например, глава КПРФ Геннадий Зюганов говорил о "проигранных сражениях", которые породили "большие проблемы", и недоумевал по поводу ситуации с экипировкой мобилизованных. "Позор, когда наши на передовой не экипированы и обмундирование отсутствует, так же как и вооружение", - вторил ему лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Есть вопросы по тому, что происходит на фронтах. Я еще раз возвращаюсь к вопросу о проведении в закрытом режиме встречи с руководством минобороны и генштаба. Вопросы есть", - говорил руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов.