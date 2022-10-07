За несколько недель в Латвию легально въехали более 5000 граждан России

19 сентября вступили в силу установленные решением правительства ограничения на несущественные поездки. Поток граждан России сократился на 27%, добавили в погранслужбе.

Накануне внешнюю границу пересекли 200 граждан России, что в среднем в 6 раз меньше, чем в странах ближнего зарубежья: в Эстонию въехало 1080 граждан России, а в Литву - 1215.

Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересек 5051 гражданин России. Это лица, подпадающие в категории исключений, определенные постановлением правительства.

Только 15% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 40% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работники, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.

Пограничная охрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль иностранцев в течение всего пребывания лиц в Латвийской Республике и следит за соблюдением въехавшими в Латвию иностранцами условий пребывания, а также за тем, чтобы сроки пребывания, указанные в визах, не нарушались и иностранцы покидали Латвию своевременно, сообщила Государственная погранохрана.

За минувшие сутки во въезде в Латвию было отказано 21 гражданину России, а с 19 сентября - 210 гражданам России. Иностранцам отказывают во въезде как на основании решения Кабинета министров, так и по иным обстоятельствам.

На зеленой границе с Россией не констатировано случаев, когда люди пытались нелегально проникнуть в Латвию.

В связи с объявленной в России мобилизацией на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского краев, а также в портах, аэропортах, пунктах пропуска, оборудованных на аэродромах, и на железных дорогах введен режим чрезвычайной ситуации на три месяца.