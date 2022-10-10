Viasat History оживляет исторические события с помощью захватывающих документальных фильмов с оригинальным современным подходом к истории. Телеканал отправляет зрителей в увлекательное путешествие по образовательным и познавательным программам, содержащим одновременно развлекательный и мотивирующий контент. Программа посвящена европейской истории и раскрывает секреты прошлого, подчеркивая их влияние на нашу современную жизнь.
Топ 4 лучших документальных фильмов, которые стоит посмотреть в октябре
„Монархия и вторая мировая“ - в понедельник в 21:55
13 ноября 1940 года, когда Лондон подвергался бомбардировкам, королева Елизавета, жена короля Англии Георга VI, отказалась разрешить отправить его дочерей в безопасную Канаду: „Дети без меня никуда не поедут. Я не оставлю короля. А король никогда никуда не поедет“.
Этот документальный фильм впервые исследует стратегические решения, принятые коронованными особами Европы, столкнувшимися с волной национализма, распространяющейся по всему континенту. Эти семьи, которые всегда являлись опорой дипломатии, желали продемонстрировать, что они все еще не утратили своей политической роли, несмотря на упадок монархий, вызванный Первой мировой войной. Гитлер осознавал, что они все еще занимают центральное место в политическом спектре.
Какова же была их роль во время подъема фашистских партий в период между войнами, а затем и во время Второй мировой войны? Насколько националистические, разжигающие войны идеи привлекали некоторых милитаристских монархов, которые мечтали вернуть былую славу и власть и восстановить мир, существовавший до Первой мировой войны?
“Древний Eгипет - хроники империи” - в среду в 22:00
Около 5000 лет назад на Ниле появилась одна из самых могущественных империй в истории: Древний Египет. По сей день она считается странной и загадочной. Этот сериал рассказывает об уникальных достижениях египтян в области управления, культуры и общества. Ученые и исследователи со всего мира расшифровывают удивительные грани этой развитой культуры. Каждая серия рассказывает об одном из ее аспектов, от Нила до богов и царей, великих мегаполисов и культа мертвых, пирамид и женщин Древнего Египта, войн и, наконец, падения этой первой высокоразвитой цивилизации.
“Взлом кодов” - в четверг в 22:00
От загадочных древних знаков до случайных чисел и букв, коды и шифры тысячи лет использовались для передачи тайных посланий, сокрытия личности и противозаконных действий. Расшифровка таких кодов может раскрыть военные тайны, разоблачить опасных врагов и даже помочь разобраться в тайнах древних цивилизаций. Этот сериал рассказывает о самых знаменитых кодах, о том, как их расшифровали, о великолепных умах, которые этого достигли и о тайнах, которые они скрывали.
Подземная армия — по субботам в 22:00
Четырехсерийный фильм, рассказывающий невероятную историю польского подпольного государства — крупнейшей группировки антигитлеровских партизан в оккупированной Европе. Эта история, снятая на месте событий в Польше, раскрывает решающую роль подпольного движения в сборе разведданных, общении с союзниками и разрушении немецкой военной машины. Сериал проиллюстрирован архивными кадрами, некоторые из которых впервые показаны за пределами Польши, а также отчетами, написанными и записанными впервые, и экспертными мнениями известных историков, в том числе Павла Укельского, заместителя директора Музея Варшавского восстания, и профессора Рафала Внука из Института истории Польской академии наук. Сериал также показывает, какую невероятную стойкость продемонстрировало польское подпольное движение перед лицом нацистских зверств и как действия подпольщиков изменили ход Второй мировой войны.
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