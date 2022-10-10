Топ 4 лучших документальных фильмов, которые стоит посмотреть в октябре

Около 5000 лет назад на Ниле появилась одна из самых могущественных империй в истории: Древний Египет. По сей день она считается странной и загадочной. Этот сериал рассказывает об уникальных достижениях египтян в области управления, культуры и общества. Ученые и исследователи со всего мира расшифровывают удивительные грани этой развитой культуры. Каждая серия рассказывает об одном из ее аспектов, от Нила до богов и царей, великих мегаполисов и культа мертвых, пирамид и женщин Древнего Египта, войн и, наконец, падения этой первой высокоразвитой цивилизации.

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“Взлом кодов” - в четверг в 22:00

От загадочных древних знаков до случайных чисел и букв, коды и шифры тысячи лет использовались для передачи тайных посланий, сокрытия личности и противозаконных действий. Расшифровка таких кодов может раскрыть военные тайны, разоблачить опасных врагов и даже помочь разобраться в тайнах древних цивилизаций. Этот сериал рассказывает о самых знаменитых кодах, о том, как их расшифровали, о великолепных умах, которые этого достигли и о тайнах, которые они скрывали.

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Подземная армия — по субботам в 22:00

Четырехсерийный фильм, рассказывающий невероятную историю польского подпольного государства — крупнейшей группировки антигитлеровских партизан в оккупированной Европе. Эта история, снятая на месте событий в Польше, раскрывает решающую роль подпольного движения в сборе разведданных, общении с союзниками и разрушении немецкой военной машины. Сериал проиллюстрирован архивными кадрами, некоторые из которых впервые показаны за пределами Польши, а также отчетами, написанными и записанными впервые, и экспертными мнениями известных историков, в том числе Павла Укельского, заместителя директора Музея Варшавского восстания, и профессора Рафала Внука из Института истории Польской академии наук. Сериал также показывает, какую невероятную стойкость продемонстрировало польское подпольное движение перед лицом нацистских зверств и как действия подпольщиков изменили ход Второй мировой войны.

Фото: Publicitātes foto