Кариньш: Латвия поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО

В беседе с Кариньшем премьер-министр Украины поблагодарил Латвию за поддержку, так как страны Балтии являются лидерами в оказании помощи и даже обычные люди на Украине отмечают общую поддержку, которое латвийское общество оказывает Украине в ее борьбе с российскими захватчиками.

Кариньш подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО и готова помочь в процессе национальных реформ и восстановления.

Обе стороны обсудили последующую необходимую помощь ЕС Украине, а также будущие возможности поддержки со стороны Латвии.

Кариньш в четверг встретился со Шмыгалем в Праге, где состоялась первая встреча европейского политического сообщества, на которую собрались лидеры 44 европейских стран с целью обсуждения вопросов безопасности, экономического развития, климата и энергетики, миграции и мобильности.

Сегодня в Праге проходит неформальное заседание Европейского совета, встреча глав стран и правительств ЕС, в ходе которой планируется обсудить войну, которую Россия ведет на Украине, вопросы энергетической безопасности и экономического развития. Лидеры ЕС примут решение о продолжении поддержки Украины и ответных шагах на эскалацию ситуации Россией, начало мобилизации, организацию фиктивных референдумов и незаконную аннексию части территории Украины.

Кроме того, лидеры ЕС обсудят доступность и цены на энергоресурсы с учетом предстоящего зимнего сезона, а также возможности дальнейшего обеспечения экономического роста путем решения проблемы высоких цен на энергоресурсы.