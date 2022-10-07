Вот и подходит к концу рабочая неделя! Вечер пятницы не может не радовать, но прежде, чем окунуться в отдых, не забудьте узнать о самом главном, что произошло сегодня, 7 октября.
Главное за 7 октября ⟩ Уголовное дело против Гревцовой, повышение "минималки" и отставка Урбановича
Новости Латвии:
Государственная полиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Стало известно и о новой ее лжи.
Партия "Консервативные" уходит из Сейма, громко хлопая дверью. Напоследок политики решили разыграть национальную карту и предложили законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного. Пройти в новый Сейм им это не помогло, но определенную нервозность в обществе породило. RUS TVNET пытается разобраться, что именно хочет ограничить новый языковой закон и каковы перспективы его принятия.
После того, как победившее на выборах в 13-й Сейм "Согласие" не вошло в парламент нового созыва, многолетний председатель правления партии Янис Урбанович сложил свои полномочия, сообщает газета Diena.
Ровно год назад, 7 октября, на латвийском рынке продуктового ритейла произошло эпохальное событие - распахнул двери своих первых 15 магазинов немецкий гигант Lidl. Новый игрок начал шустро завоевывать место под солнцем, расшевелив устоявшийся рынок: старожилы стали обновлять форматы и придумывать новые маркетинговые ходы. А сейчас всем торговцам приходится еще и думать о том, как в свете диких цен на энергоносители сохранить свою привлекательность для покупателей.
В Лиепае, на улице Бривостас, в пятницу загорелась куча щепы, что вызвало сильное задымление в округе. Жителей призвали закрыть двери и окна, а также не находиться на открытых территориях, если там образовалось задымление.
Комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам сегодня, 7 октября, единогласно поддержала для вынесения во втором чтении поправки к Закону о труде, предусматривающие повышение с 1 января 2023 года минимальной заработной платы с 500 до 620 евро.
На прошедших выборах в 14-й Сейм Алексей Росликов из партии "За стабильность!", Айнар Шлесерс из партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич из объединения партий "Новое Единство" получили самый высокий процент плюсов от избирателей своих списков, свидетельствуют подсчеты агентства LЕТА на основе предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах выборов.
В Царникаве почти в каждом здании тариф на водяное отопление совершенно разный. Житель Павел вспоминает, что в начале лета за подогрев одного кубометра воды ему пришлось заплатить 3,46 евро. В счете за август, полученном в сентябре, тариф был повышен уже до 36 евро, что примерно в 11 раз дороже.
В четверг, 6 октября, на Вентспилсской стороне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной полиции. TVNET связался с полицией, чтобы узнать больше об этом инциденте.
Лидеры не прошедшего в 14-й Сейм "Согласия" часто отмечали, что партия является мостом, соединяющим двухобщинное латвийское общество, в какой-то степени гарантируя мир между общинами. Теперь "Согласие" в Сейме заменит партия "За стабильность!" с более агрессивной риторикой, и это привело к тезису о том, что работа парламента и общество в целом потеряют из-за этой рокировки.
Сегодня, 7 октября, и в последующие дни в микрорайонах Риги проходит осенний этап цикла учений Namejs 2022, в ходе которого вооруженные силы проводят практические учения на территории города, сообщили в Рижской думе.
За рубежом:
Мир столкнулся с угрозой ядерного Армагеддона впервые со времен холодной войны, если брать во внимание угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие в войне против Украины, предупредил в четверг, 6 октября, президент США Джо Байден.
Еще в начале осени ход войны в Украине и действия российского командования публично не подвергались в России сомнению. Сегодня же российское военное руководство не ругает только ленивый: депутаты возмущаются нарушениями во время мобилизации и призывают чиновников "не врать", глава Чечни Рамзан Кадыров и создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвиняют военачальников в провалах на фронте, а блогеры и военные корреспонденты недовольны пресс-службой министерства обороны и намекают на кадровые перестановки.
Известно, что Паша Техник был госпитализирован в Боткинскую больницу. СМИ пишут, что на домашней вечеринке он употреблял кодеин, бутират и другие наркотические вещества.
Нобелевскую премию мира в этом году получил белорусский активист Алесь Беляцкий, а также российские и украинские правозащитные организации, сообщил в пятницу, 7 октября, Нобелевский комитет Норвегии.
Система видеонаблюдения пограничной службы Литвы зафиксировала очевидные доказательства и изображения того, как белорусские должностные лица организуют въезд нелегальных мигрантов в Литву, повреждая колючую проволоку на границе, сообщает Пограничная служба Литвы.
Интересное чтиво:
6 октября в Арена Рига культовые The Cure сыграли свои хиты. "Я просто играю музыку Cure, что бы это ни значило", - говорил лидер и гитарист коллектива Роберт Смит в 2006 году. И это действительно так!
Ряд российских изданий и Telegram-каналов сообщают, что 31-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков мобилизован, его забрали прямо с репетиции в театре.
6 октября в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/ Riga был показан документальный фильм Веры Кричевской F@ck This Job об истории телеканала "Дождь". Документалист и президент фестиваля Виталий Манский поделился на своей странице в соцсетях впечатлениями и рассказал о неожиданной эвакуации.
Российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин записал новое видеообращение в своем Instagram-аккаунте. Новый видеоролик Максим Галкин записал в Испании, куда отправился на очередные гастроли. Артист не стал скрывать, что находится в Марбелье. Он поспешил рассказать фолловерам, что плотный график его совершенно не утомляет.
Впервые в Латвии и странах Балтии в DinoZoo Arena, в сотрудничестве с Woof.lv и kinopunkts.lv, состоялся Dog Friendly кинопоказ фестиваля короткометражных фильмов Manhattan Short. На показ пришли 35 собак со своими хозяевами. В зале также находились кинологи, которые заботились о комфортном просмотре фильмов как для двуногих, так и для четвероногих посетителей.
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Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла попасть в грузинский бар Dedaena Bar в Тбилиси. Владелец заведения не пропустил ее из-за поддержки России в войне, пишет "Униан".
Фигурное катание - не самая сильная сторона финского спорта, но, несмотря на это, когда-то именно Кииру Корпи из Финляндии называли главной принцессой фигурного катания.
Пока новоизбранные депутаты пытаются сформировать коалицию, предлагаем вам познакомиться поближе и угадать цитаты новых, старых и неудавшихся политиков.
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