Главное за 7 октября ⟩ Уголовное дело против Гревцовой, повышение "минималки" и отставка Урбановича

В Лиепае, на улице Бривостас, в пятницу загорелась куча щепы, что вызвало сильное задымление в округе. Жителей призвали закрыть двери и окна, а также не находиться на открытых территориях, если там образовалось задымление.

Комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам сегодня, 7 октября, единогласно поддержала для вынесения во втором чтении поправки к Закону о труде, предусматривающие повышение с 1 января 2023 года минимальной заработной платы с 500 до 620 евро.

На прошедших выборах в 14-й Сейм Алексей Росликов из партии "За стабильность!", Айнар Шлесерс из партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич из объединения партий "Новое Единство" получили самый высокий процент плюсов от избирателей своих списков, свидетельствуют подсчеты агентства LЕТА на основе предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах выборов.

В Царникаве почти в каждом здании тариф на водяное отопление совершенно разный. Житель Павел вспоминает, что в начале лета за подогрев одного кубометра воды ему пришлось заплатить 3,46 евро. В счете за август, полученном в сентябре, тариф был повышен уже до 36 евро, что примерно в 11 раз дороже.

В четверг, 6 октября, на Вентспилсской стороне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной полиции. TVNET связался с полицией, чтобы узнать больше об этом инциденте.