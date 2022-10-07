Видео ⟩ В Цессиском крае поймали водителя, который мчался со скоростью 156 км/ч

В среду, 5 октября, в 18 часов инспекторы роты по контролю за дорожным движением Видземского регионального управления государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в Лигатненской волости Цесисского края, на 68-м километре автодороги Рига - Сигулда - граница Эстонии, заметили автомобиль BMW, двигавшийся в сторону Риги со скоростью 156 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. В ходе проверки автомобиля стражи порядка констатировали, что за рулем находится мужчина 1971 года рождения.