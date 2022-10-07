В среду, 5 октября, в 18 часов инспекторы роты по контролю за дорожным движением Видземского регионального управления государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в Лигатненской волости Цесисского края, на 68-м километре автодороги Рига - Сигулда - граница Эстонии, заметили автомобиль BMW, двигавшийся в сторону Риги со скоростью 156 километров в час в месте, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. В ходе проверки автомобиля стражи порядка констатировали, что за рулем находится мужчина 1971 года рождения.
Видео ⟩ В Цессиском крае поймали водителя, который мчался со скоростью 156 км/ч
В Цессиском крае поймали водителя, который мчался со скоростью 156 км/ч
В связи с произошедшим начат административный процесс. За такое превышение скорости грозит штраф от 360 до 480 евро и лишение прав на полгода.
В данном случае за нарушение водитель был оштрафован на 360 евро, а также наказан запретом на использование водительских прав на шесть месяцев.
Государственная полиция повторно призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости движения, а также несоблюдение правил дорожного движения, угрожают жизни и здоровью не только самого водителя, но и других участников движения.
Видео: Сильно спешащий водитель под Сигулдой
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