Месси рассказал, когда завершит карьеру

"Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Конечно, да. Я считаю дни до чемпионата мира. Хочется посмотреть, как он пройдёт, чем всё закончится. Мы хотим успешно выступить.

Все матчи будут сложные, именно поэтому чемпионаты мира особенные, ведь там не всегда побеждают фавориты и не все складывается предсказуемо.

Не знаю, можно ли нас считать главными претендентами. Да, Аргентина исторически является претендентом на победу, но сейчас мы таковыми не являемся. Есть команды, шансы которых выше", - сказал нападающий в интервью Star+.

Также аргентинец высказался о возможности стать тренером в будущем.

"Я не собираюсь становиться тренером, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и выиграл Лигу чемпионов".

Для 35-летнего Месси это будет пятый чемпионат мира. Ранее он принимал участие на Мундиале в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Наивысшим достижением стало серебро на чемпионате мира в 2014 году.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Месси считается одним из лучших футболистов всех времён. За свою карьеру он 7 раз становился обладателем "Золотого мяча" и 6 раз завоевывал "Золотую бутсу".

До перехода в "ПСЖ" летом прошлого года аргентинец выступал за "Барселону", с которой стал 10‑кратным победителем чемпионата Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.